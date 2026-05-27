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日圓即將反攻？「美元微笑理論」任永力警告：利差交易恐瞬間翻車

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
「美元微笑理論」提出者任永力警告，市場過度押注日圓走弱，若日圓強勢升值，恐引爆大規模利差交易平倉潮。路透
「美元微笑理論」提出者任永力警告，市場過度押注日圓走弱，若日圓強勢升值，恐引爆大規模利差交易平倉潮。路透

以提出「美元微笑理論」聞名的歐洲資產管理公司Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen）警告，日圓未來可能大幅升值，甚至重演1998年日圓暴衝、利差交易劇烈反轉的場景。

過去幾個月，由於日本利率偏低、日圓走弱，許多投資人持續借入日圓，轉買高利率國家的資產，靠「利差交易」（carry trade）賺錢。這種策略今年表現亮眼，也推動部分全球資產續漲。

但任永力與Eurizon的經濟學家Joana Freire指出，市場目前過度集中押注日圓走弱，一旦情勢反轉，可能引發大規模平倉潮。

他們認為，日本經濟成長加快、日本央行可能升息，加上政府持續推動對企業友善的政策，這三大因素都可能吸引資金回流日本，推動日圓升值。

他們指出，「利差交易在崩盤前，看起來都很穩定。」兩人特別提到1998年10月日圓突然暴漲，迫使避險基金瘋狂回補部位。

目前日圓兌美元約在159.33日圓兌1美元。自美國2月底攻擊伊朗、能源市場震盪後，日圓再度轉弱。

但任永力認為，油價衝擊只是延後日圓反彈時機。隨著新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）未來可能恢復降息，屆時日圓將再度成為焦點，「日本經濟絕對有能力接受更強的日圓」。

另外，日本央行總裁植田和男周三警告，中東戰事引發的油價上漲，若開始推升薪資、通膨預期與企業定價行為，原本暫時性的能源衝擊就可能演變成長期通膨。市場因此預期，日本央行最快可能下月升息，進一步強化日圓升值預期。

日圓 歐洲 日本

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