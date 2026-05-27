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廣達登記加碼投資越南 電腦年產能衝翻倍到900萬台
路透報導，越南政府表示，廣達電腦已申請提高越南工廠的投資額，將拉高到2.4億美元，要在寧平省美順工業園區興建第二座廠房，提高越南電腦工廠的產能一倍，達到每年900萬台。
越南媒體也報導，廣台電腦已登記，研擬提高美順工業園區建廠計畫的總投資資本額到2.4億美元；該廠將生產筆記型電腦、桌上型電腦及電子零組件。
廣達在美順工業園區的建廠計畫，最初於2023年5月5日獲得寧平省經濟區與工業園區管理局的投資登記證，迅速動工興建第一座工廠（F1），2024年投入營運，迄今的年產能已達到約450萬台電腦與100萬個電子零組件。
根據調整後的投資登記，廣達將繼續投資興建第二座工廠以擴大其生產規模，第二座工廠預定2028年營運，屆時工廠總產能將提升至每年900萬台電腦與150萬個電子零組件。
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