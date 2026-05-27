聯發科獲外資上調至5,520元！ASIC業務展望太猛 對手高通也奪AI大單

IC設計龍頭聯發科（2454）股價展望持續獲得券商按讚並調升目標價，再加上同業高通（Qualcomm）拿下TikTok母公司字節跳動的AI晶片大單、為ASCI市場增添樂觀情緒，聯發科股價今天再衝漲停，創下每股4,690元新高。

瑞穗證券分析師凱文．王（Kevin Wang）表示，聯發科這波漲勢是由他們的AI ASIC，即Google TPU題材帶動，「他們未來三年應會受惠於強勁的AI ASIC業務，因為AI ASIC將改變整家公司的業務結構」。

他說：「我預測從2027年起，AI ASIC將超越它的智慧手機晶片業務，成為公司最大的營收來源。

另外，廣發證券將聯發科目標價由新台幣每股3,528元上調至5,520元，理由為像是TPU這類ASIC業務需求強勁。

廣發證券分析師蒲得宇在報告中表示，看好TPU業務前景，以及「新的資料中心ASIC商機」，其中包括與 SpaceX合作的可能性，並維持「買進」評等。

聯發科的同業高通稍早也捎來ASIC業務好消息。知情人士向彭博資訊透露，字節跳動將採購數百萬顆 高通的的AI專用ASIC，用於AI資料中心，支援AI智慧代理軟體。這對高通是一大重要勝利，代表AI專用ASIC晶片業務取得首批客戶，有助於自家事業從智慧手機處理器，拓展至AI基礎設施市場。

這項消息也帶動高通股價26日收盤大漲近5%，至每股248.82美元並創新高。

高通執行長艾蒙先前曾表示，公司正在為ASIC這類晶片積極尋找客戶。他在上個月財報會議中提到，已與多家公司「接觸洽談」。艾蒙當時未透露潛在客戶名稱，但相關言論曾引發高通股價上漲。

高通與字節跳動的合作，可能帶來重要機會：一個高出貨量客戶，以及進入半導體產業成長最快領域之一的途徑。高通目前透過台積電等合作夥伴生產晶片。只要這些晶片符合美國對中國企業在AI晶片算力上的相關限制，高通的代工夥伴就不會違反現行規範。