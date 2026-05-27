「吼」主管被檢舉霸凌！BP「改革強人」董事長上任不到一年遭撤換

英國石油（BP）周二宣布解除董事長曼尼福德（Albert Manifold）的職務。他上任還不到一年、原被期待為「改革強人」，卻因霸凌指控與過度強勢的管理風格遭火速撤換。消息公布後，BP股價下跌近4%。

知情人士透露，曼尼福德在公司內部多次出現「不可接受的行為模式」，包括言語霸凌，違反公司行為準則，BP別無選擇只能將他撤職。據稱BP收到「多起」針對他的吹哨檢舉。

根據知情人士，曼尼福德經常高聲斥責主管，不論是一對一談話或大型會議皆然，「大家原本以為公司找來的是強力改革者，沒想到卻找了個霸凌者」。另有多名董事認為曼尼福德作風過於強勢，更像直接介入經營的「執行董事長」，而非負責監督的董事會主席。

現年62歲的曼尼福德曾任愛爾蘭建材集團CRH執行長，去年7月接掌BP董事會。當時正值維權投資人Elliott Management施壓BP削減成本、重押石油與天然氣業務，外界期待他能強力整頓公司。

但他與今年4月才上任的BP新執行長歐尼爾（Meg O’Neill）關係緊張。知情人士表示，曼尼福德甚至試圖限制歐尼爾與獨立董事單獨會面，而歐尼爾據稱對挑戰其權威的行為相當反感。