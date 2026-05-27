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中國歐盟商會：多數歐企認為中國經商環境惡化

中央社／ 北京27日綜合外電報導

中國歐盟商會今天表示，在中國營運的歐洲企業今年再度面臨挑戰日益加劇的一年，多數受訪者表示，自2022年以來，經商環境已經惡化。

法新社報導，北京當局力拚在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後重振經濟，然而，儘管中國出口創下歷史新高，低迷的消費卻拖累了成長。

歐企在中國面臨的具體困難，包括汽車產業激烈的價格戰、監管障礙、地方政府債務高築，以及長期困擾市場的房地產危機。

根據中國歐盟商會（European Union Chamber ofCommerce in China）年度商業信心調查，在549位受訪者中，有68%表示過去一年情勢變得「更加艱難」。

中國歐盟商會表示，當被問及未來可能負面影響業務的因素，中國經濟成長放緩是受訪者最常援引的挑戰。

經濟活動降溫之際，貿易政治化也日益加劇。烏克蘭與伊朗戰事等地緣政治事件，同樣令在中國營運的國際企業感到憂心。

不過，中國歐盟商會認為，市場悲觀情緒可能正在觸底，有止跌的一絲希望。

報告指出，有多項關鍵指標顯示，與前一年同期相比，中國經商環境信心惡化的程度有趨緩現象，為疫情結束以來首次。

中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）在調查發布前的記者會上表示：「我們還不能說這是一個轉捩點。」

他說，「商業信心連5年持續惡化」，如今有若干數據顯示，或許「某些情勢已有所改變」。

舉例來說，今年僅不到一半的受訪者認為過去12個月情勢變得更加政治化，這是5年來首次出現這種情況。

除此之外，有17%的受訪者表示他們對未來兩年的獲利前景感到「樂觀」。

儘管17%仍是少數，但已優於去年的12%，且是2021年以來首次出現年度成長。

彥辭表示，這種觸底跡象，可能反映企業已經逐漸適應「黑天鵝事件」，也就是近年來全球經濟受疫情、多場戰爭及美中貿易關係動盪衝擊。

彥辭說：「企業出現了一種『危機疲勞』現象，也就是波動實在太大，企業只得開始接受這個現實。」

他說：「我們看到過去12個月，世界變得比以往更加動盪，而中國或許…（成為）一個相對穩定且可預期的市場。」

歐盟 歐洲 疫情

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