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馬斯克、貝佐斯都賺到！NASA為登月計畫狂撒百億 多檔受惠股開噴

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國航太總署（NASA）26日已選定藍源（Blue Origin）等多家公司，負責將機器人登陸器、太空探測車，甚至無人機送往月球。法新社
美國航太總署（NASA）26日已選定藍源（Blue Origin）等多家公司，負責將機器人登陸器、太空探測車，甚至無人機送往月球。法新社

市場樂觀期待快速發展中的太空與衛星經濟，相關股票近期大漲，不僅看好馬斯克旗下SpaceX即將上市的效應，也看好受惠於太空探索熱潮與資金增加的企業。美國航太總署（NASA）26日已選定藍源（Blue Origin）等多家公司，負責將機器人登陸器、太空探測車，甚至無人機送往月球，這是川普政府在本十年結束前推動建立月球基地計畫的一環。

NASA授予Lunar Outpost與Astrolab各價值2.2億美元的合約，用於打造能在月球上自行移動、並可供未來太空人駕駛穿越月球地形的探測車。此外，亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的Blue Origin將負責利用Mark 1無人貨運月球登陸器，把這些探測車送往月球表面，每一趟任務可獲得2.34億美元。

NASA也宣布，火箭與太空船製造商Firefly Aerospace的Elytra太空船將在NASA的Moonfall計畫下，把首批無人機送往月球。該計畫將利這些自動的無人機拍攝月球表面，並建立可行的登陸地點與基地位置地圖。消息激勵該公司股價26日收盤大漲19%，報58.81美元

今年3月，NASA署長艾薩克曼公布計畫，未來七年將投資超過200億美元，在月球建立可供太空人生活與工作的基地。該計畫包括在未來十年間發射大量登陸器、探測車、無人機、發電設備及其他關鍵硬體。

太空與衛星相關股票26日大漲，太空基礎設施公司Redwire股價收漲26%，至22.04 美元；衛星寬頻通訊公司AST SpaceMobile漲13%，收每股119.70 美元；加拿大衛星與機器人公司MDA Space上漲4.9%，報61.82加幣。

Cantor Fitzgerald分析師謝潑德在給客戶的報告中表示：「SpaceX的IPO正吸引更多投資人與市場目光轉向其他在太空產業中妥善布局的公司。」他也認為，太空運輸公司Rocket Lab、Intuitive Machines以及 Satellogic都將成為「直接受惠者」。

美銀編製的一籃子美國太空概念股今年以來已大漲57%，市場普遍預期全球太空經濟將持續擴張。根據彭博分析，美國太空軍2027年預算正朝710億美元邁進，較去年大增78%，預期將讓SpaceX受惠。

NASA 貝佐斯 馬斯克

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