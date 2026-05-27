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面臨中國後發先至壓力！NASA拚2032年前建半永久月面基地 專家潑冷水

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張概念圖顯示Astrolab的CLV-1月球車在月球表面的模樣。NASA選擇Astrolab作為阿提米絲計畫載人月球車兩家供應商之一。美聯社
這張概念圖顯示Astrolab的CLV-1月球車在月球表面的模樣。NASA選擇Astrolab作為阿提米絲計畫載人月球車兩家供應商之一。美聯社

美國太空總署（NASA）26日公布月面基地建設計畫部分內容，包括機器登月器、跳躍式無人機與載具細節。亞馬遜創辦人貝佐斯旗下的藍色起源（Blue Origin）也是獲選參與建造的多家公司之一。

BBC報導，NASA今年3月宣布一項200億美元計畫「點火月球基地計畫」（Ignition Moon Base programme），預定在2032年前於月球南極建造一座由核能與太陽能供電的永久基地，可讓美國進行科學實驗、可能開採珍貴資源，並更容易前往火星。NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）23日表示，這次公布的計畫細節，代表美國「永遠不會再放棄月球」。

NASA的這項計畫分為3個階段，希望在人類前往之前，先派出機器登月器與跳躍式無人機，探索並繪製月球複雜地形地圖，並運送可在月球表面行駛的載具，讓太空人能在月面移動，同時搭載通訊設備與科學儀器。藍色起源、直覺機器（Intuitive Machines）與Astrobotic等公司已獲得合約，負責建造相關設備。

NASA希望藍色起源的「堅忍號」（Endurance）月球登陸器能執行精準降落，並具備自主導航與控制能力。Astrobotic的「葛里芬1號」（Griffin-1）登月器則預計降落在靠近月球南極的諾比爾隕石坑（Nobile Crater）。這些設備也將運送科學儀器，包括高解析度相機，以及利用反射雷射光協助登陸器降落的工具。

月球基地計畫（Moon Base programme）執行主管加西亞─加蘭（Carlos García-Galán）表示，這項機器探索階段將持續至2029年，期間將進行25次發射，並向月球運送4公噸貨物。接下來的計畫則是在月球建立核能與太陽能發電設施，包括核分裂反應爐，希望到了2032年，人類能夠在月球的「半永久性」住所生活。

不過，整個計畫仍仰賴一款能安全運送人類前往月球的太空船順利完成開發。馬斯克（Elon Musk）的SpaceX已簽約建造名為「星艦人類登陸系統」（Starship Human Landing System）的太空船，但相關計畫已遭遇多次挫折與延誤。

美國希望在總統川普於2029年元月卸任前，讓美國人重返月球，但大多數專家都認為，NASA的時程並不切實際。中國大陸也正推進自身在2030年前將人類送上月球的計畫，NASA正與中國競爭，因此承受著必須在這場新太空競賽中展現領先地位的壓力。

開放大學（Open University）月球科學家巴伯（Simeon Barber）向BBC表示：「如果中國先到，我完全不會感到意外。」

巴伯表示，最大的限制因素是如何把太空人送到月球表面，而NASA在取得可將人類送上月球的登陸器方面接連遭遇挫折。在他看來，NASA「感覺自己必須開始對外宣稱已有計畫。因此我認為，這背後有很強的政治推動力。」

NASA華府總部26日舉行記者會，說明「月球基地」計畫與人類長期駐留月球的進展。圖為會場展示的月球車與登陸器模型。法新社
NASA華府總部26日舉行記者會，說明「月球基地」計畫與人類長期駐留月球的進展。圖為會場展示的月球車與登陸器模型。法新社

NASA署長艾薩克曼26日在NASA華府總部主持記者會，介紹月球基地計畫與人類長期駐留月球的最新方案。路透
NASA署長艾薩克曼26日在NASA華府總部主持記者會，介紹月球基地計畫與人類長期駐留月球的最新方案。路透

NASA 月球 貝佐斯

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