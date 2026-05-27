高通與字節跳動達成晶片供應協議 登上AI列車

美國行動通訊晶片大廠高通（Qualcomm），據傳與TikTok母公司字節跳動（ByteDance）達成協議，將供應用於人工智慧（AI）資料中心晶片。消息傳出後，高通股價應聲上漲近5%。

路透社引用彭博（Bloomberg News）來自消息人士的說法報導，字節跳動將採購數百萬顆高通「特殊應用晶片（ASIC）」，用於支援其AI代理軟體。

報導指出，中國社群媒體巨人字節跳動，有望成為高通首批ASIC晶片主要客戶之一。這對於正努力從智慧型手機處理器跨足AI基礎設施領域的高通而言，無疑是一次關鍵性勝利。

高通與字節跳動均未立即回應置評請求。路透社無法獨立核實相關報導。

根據報導，這項協議將協助字節跳動將已完成的內部晶片設計，轉化為可量產的半導體。

高通總裁兼執行長艾蒙（Cristiano Amon）上月表示，公司正與客戶合作開發3類晶片：中央處理器（CPU）、推論加速器（accelerators for inference），以及客製化的ASIC晶片，而這正是博通（Broadcom）和邁威爾（Marvell）等競爭對手大舉搶攻的市場。

美中企業在爭奪AI技術主導權的激烈競爭中如履薄冰，半導體貿易已成為交鋒主戰場。

美國對中國難以生產的先進晶片設下出口管制，中國持續強化研發盼能掌握自主權。先前，輝達（Nvidia）在中國先進晶片市場占比約95%。

報導指出，只要高通晶片落在法律允許的運算能力範圍內，高通的合作夥伴便不會違反現行美國對字節跳動等中國企業生產AI晶片的相關限制。

此外，谷歌（Google）與臉書母公司Meta等科技企業也正大舉投資，透過擴展自主研發晶片來降低對外部晶片供應商的依賴。

在各產業AI工具採用率持續攀升帶動下，客戶也在積極尋求輝達高價晶片的替代方案。