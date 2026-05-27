記憶體好旺！SK海力士「市值衝破1兆美元」跟進美光與三星 還有一大利多

SK海力士股價今天盤初一度大漲11%，帶動公司市值突破1兆美元，顯示投資人對該公司做為AI先進記憶體供應龍頭地位的信心。這也使得南韓成為亞洲國家中，唯一擁有兩家「1兆美元市值」企業的國家。

SK海力士是輝達高頻寬記憶體（HBM）最大供應商，過去一年來股價已飆升超過900%，現在成為第三家加入市值1兆美元俱樂部的亞洲企業，跟進三星電子在本月稍早達成這一里程碑。台積電的市值則已突破2兆美元。

韓股Kospi指數（Kospi）盤中大漲5%，報8,450.26點，再創新高。

SK海力士正處於全球AI基礎建設擴張的關鍵點，因為記憶體已成為決定資料中心能多快擴充容量的重要瓶頸。投資人與分析師預期，記憶體短缺情況將持續到2027年，這使SK海力士與競爭同業三星、美光，對全球最大科技公司擁有罕見的定價能力。美光的市值也在26日突破1兆美元。

巴克萊分析師寇洛斯（Simon Coles）等人在本月稍早的報告中表示：「我們預期SK海力士將持續在高頻寬記憶體領域保持領先地位。」

他們補充說，產品價格預期將維持有利水準，供應緊張情況也會持續。此外，SK海力士可能赴美上市，也被視為一項潛在催化因素。SK海力士已申請今年發行美國存託憑證（ADR）。

即使今年股價快速上漲，SK海力士以未來一年預估獲利計算的本益比仍只有6倍，相較之下，費城半導體指數則高達27倍。

首爾Taurus資產管理公司股票投資經理Cha So-Yoon表示：「單從獲利能力來看，很難預測短期內的高點。即使投資人不願給予像大型科技公司那樣20倍的估值，許多人仍認為短期內有望上看10倍本益比。」

SK海力士今年4月公布單季獲利暴增五倍，並預測未來三年HBM需求都將超過供給。根據Counterpoint Research的數據，截至去年第4季，SK海力士以營收計算仍握有全球HBM市占率 57%，三星與美光分別以 22%與21%位居其後。