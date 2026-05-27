油價重返100美元！分析師警告：全球能源市場恐已回不了頭

美軍再度空襲伊朗目標後，市場對美伊和談的期待再度受挫，國際油價周二重返每桶100美元。分析人士警告，即使未來達成和平協議，全球能源市場恐怕也已跨過「難以逆轉的臨界點」。

布蘭特原油價格周二衝上100美元，原因是美軍對伊朗飛彈發射基地與布雷船隻發動新一輪打擊，市場對戰事降溫的期待再度消退。目前布蘭特原油小幅回落至99.58美元，西德州原油則報93.33美元。

這場衝突與隨之而來對荷莫茲海峽封鎖，導致油價飆升，上月底一度突破每桶126美元。

市場原本仍押注外交突破，讓波灣國家得以重啟原油出口與正常供應。周一布蘭特原油曾跌至95.95美元，是一個月來最低，因市場傳出美伊接近達成停火協議。然而，美軍最新空襲使市場情緒再度反轉。

Rabobank全球策略師Michael Every形容，市場不斷重複「這次真的要突破了」的樂觀循環，但結果總是落空。他說：「每次大家都以為能源供應要恢復了，但到目前為止，都沒有真正發生。」

分析人士指出，過去數周出口中斷已大幅消耗全球原油與燃料庫存，加上夏季旅遊旺季推升需求，使市場即使恢復部分供應，仍可能維持緊張。國際能源署更警告，7、8月全球可能進入能源「紅色警戒區」。

不過，荷莫茲海峽周二出現零星通行跡象。 根據船舶追蹤資料，周二有兩艘分別載運沙烏地阿拉伯與阿聯原油的超級油輪成功離開海峽，合計約400萬桶未受制裁原油通過，為一周來首見。但這個數字可能被接下來幾天的通行量下降所抵消。

美軍中央司令部否認已恢復協助商船護航通行，稱相關報導「不實」。市場人士也提醒，目前AIS船舶定位系統持續遭受干擾，不少伊朗相關船隻會關閉訊號避開追蹤，因此實際航運量可能與外界掌握情況存在落差。

沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）已警告，若荷莫茲海峽再封鎖數周，全球能源供應問題恐一路延續到明年。

除了石油市場，天然氣市場也開始吃緊。滙豐銀行指出，歐洲天然氣儲量僅37%，遠低於五年均值50%，遠低同期五年平均值的約50%，「這似乎某種程度反映市場的自滿情緒。後果可能是在夏季後半段加速儲氣注入，並伴隨著更高的價格波動性」。