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美光大漲帶動科技族群 美股指數屢創新高迎AI熱潮

中央社／ 紐約26日專電

美國股市及科技類股，今天在人工智慧（AI）浪潮記憶體晶片需求帶動下，那指、標普500與費半指數均寫下新高。市場迎接AI新創公司上市與美伊戰事可能進入尾聲，高科技股仍是市場標的。

瑞士銀行集團（UBS）近期看好人工智慧浪潮帶動記憶體晶片需求，大幅提高記憶體製造廠美光科技（Micron Technology）目標價，至交易價2倍以上的1625美元。美光今天大漲19.29%，達895.88美元。

市場持續看好科技業者，超微（AMD）、美滿電子科技（Marvell Technology）、高通（Qualcomm）與英特爾（Intel），26日分別上漲7.78%、6.08%、4.48%與3.68%。

美光大漲帶動下，那斯達克與費城半導體指數持續創下歷史新高。那指上漲1.19%，報收26656.18點；費半大漲5.53%，達12876.91點。標普500上揚0.61%，收在7519.12點，同樣寫下紀錄。

瑞銀報告指出，市場認為股票身價翻倍將更屬於「常態」，人工智慧產業架構轉變已漸清晰，驅動整體記憶體產業，美光評級將持續調高。

美光市值一個月間上漲約8成。華爾街日報（WallStreet Journal）分析，美光僅48天身價即由5000億美元翻倍，輝達用了490天。

美光市值26日達1.02兆美元，若依瑞銀建議買進，極可能擠下資產管理業者波克夏海瑟威（BerkshireHathaway），與輝達（Nvidia）、台積電（TSMC）等並列全球10大企業，屆時10大榜單除了沙烏地阿美石油（ARAMCO）外，均為AI相關業者。

AI浪潮推高硬體業者輝達、台積電，及大數據巨頭谷歌（Alphabet，Google）、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）等企業，如今全球記憶體晶片荒帶動相關業者股價狂飆，韓國大廠海力士（SK Hynix）、三星（Samsung）也是AI浪潮的大贏家。

美股 美光 超微

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