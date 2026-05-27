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聯電ADR狂飆15% 日月光也漲近12% 台積電隨費半走揚
台股ADR周二（27日） 大多上漲，台積電ADR收盤上漲1.93%，報每股412.32美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,592.75，較台北交易股票溢價率14.22%。
聯電ADR狂飆15%。聯電受惠AI應用帶動成熟製程景氣回溫，摩根士丹利（大摩）日前出示報告，預期成熟製程將在明年下半年面臨產能短缺，因而升評聯電為「買進」，推測合理的聯電股價達新台幣每股138元，刷新外資圈之最，樂觀情境股價預期更達200元。
日月光ADR也大漲接近12%。
道瓊工業指數26日收盤下跌118.02點，跌幅0.23%，收50,461.68點， 標普500指數上漲45.65點，漲幅0.61%，收7,519.12點，創新高；那斯達克指數上漲312.21點，漲幅1.19%，收於26,656.18點，也創收盤新高。
在美光狂漲19%帶動下，費城半導體指數收盤狂飆674.36點，漲幅5.53%，報12,876.91點，創下歷史新高。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 612.31 +11.89 611.00 0.21
中華電 CHT 136.33 -0.73 136.00 0.24
台積電 TSM 2,592.75 +1.93 2,270.00 14.22
聯電 UMC 132.56 +15.70 130.50 1.57
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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