聯電ADR狂飆15% 日月光也漲近12% 台積電隨費半走揚

美股標普500指數和那斯達克指數周二（26日）收漲並創歷史新高，費城半導體指數同樣創新高且大漲超過5%，AI帶來的樂觀情緒抵銷市場對中東和平談判的擔憂，儘管美伊爆發衝突令停火面臨考驗，但投資人仍看好雙方接近達成協議重啟荷莫茲海峽。

2026-05-27 07:10