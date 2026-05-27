美伊達協議？Piper Sandler潑冷水：荷莫茲海峽恐再封數月 油價飆新高

Piper Sandler並不相信美伊即將達成協議的說法，該投資銀行向客戶表示，荷莫茲海峽短期內依然將關閉，油價將再創下新高。

Piper Sandler在最新報告中指出：「我們認為，荷莫茲海峽未來幾個月仍大致維持封閉，意味供應短缺問題將更加嚴峻，油價也將在今夏衝上新高。」

西德州原油期貨價格自上周五以來走跌，但周二小幅反彈，因為在長假期間，有關美伊協議的消息反反覆覆。美軍表示，已在伊朗南部執行「自衛性打擊」，目標包括伊朗飛彈發射設施，以及在荷莫茲海峽周邊布雷的船隻。

此前，美國總統川普周六表示，與伊朗的協議「大致談妥」，細節即將公布。與此同時，伊朗外交部表示，通過這條重要航道「將付出代價」。

Piper Sandler表示，不管是下周還是下個月，荷莫茲海峽商業航運能恢復到危機前50%水準的可能性極低。

報告指出，美國一直「不願進一步升高衝突」，因為伊朗的報復可能對周邊國家帶來廣泛影響，並進一步擾亂全球供應鏈。

該投行也認為，伊朗領導層無意妥協，因為他們相信自己握有籌碼，這也加深市場對荷莫茲海峽可能封閉數月的憂慮。

中東、亞洲與歐洲多個經濟體都高度依賴荷莫茲海峽的航運，特別是中東出口至亞洲的石油與液化天然氣。這條狹窄的航道過去承載全球約五分之一的海運原油運輸量，但如今，船舶追蹤數據顯示，隨著戰事升級，船流量已大幅下滑至接近零。

衝突爆發之初，西德州原油期貨一度逼近每桶120美元，近日則在94美元左右徘徊。若Piper Sandler對油價再創新高的預測成真，將對全球經濟帶來重大衝擊，也可能破壞近期因油價回落而出現的股市反彈行情。