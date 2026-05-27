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美光市值衝進兆美元俱樂部…股價單日暴漲19% 瑞銀估未來一年再翻倍

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美光科技（Micron）周二股價大漲19%，市值首度突破1兆美元大關。路透
美光科技（Micron）周二股價大漲19%，市值首度突破1兆美元大關。路透

受惠於人工智慧（AI）對記憶體晶片的強勁需求，美光科技（Micron）周二股價大漲19%，市值首度突破1兆美元大關，創下2011年11月以來最大單日漲幅。

瑞銀（UBS）同日將美光的目標價從535美元一口氣調高至1,625美元，創華爾街最高水準，較上周收盤價高出逾116%。這個目標價是瑞銀此前535美元目標價的三倍，意味美光的市值將達到約1.8兆美元。若達此一水準，美光市值將超越目前的Meta Platforms、特斯拉與波克夏。

瑞銀分析師Timothy Arcuri在報告中指出，美光已獲得部分定價固定的長期合約機會，這類長約被視為有助降低記憶體產業過去高度循環波動的特性，加上AI帶動整個記憶體晶片產業出現結構性變化，市場將逐漸給予美光更「正常」的估值倍數，預期市場將持續上調對美光的估值。

CNBC報導指出，美光被視為AI投資熱潮從GPU擴散至記憶體與CPU供應鏈後的重要受惠者之一。過去AI熱潮主要由輝達主導，但如今資金開始擴散至CPU與記憶體等基礎設施供應鏈，帶動美光等晶片股強勢上漲。

AI的爆炸性需求已導致全球記憶體晶片供不應求，美光、SK海力士與三星等大廠紛紛調漲價格。美光股價過去一年飆升大約840%，5月累計上漲逾70%，有望創下1987年12月以來最大單月漲幅。

Arcuri強調，大規模AI基礎設施建設已打破記憶體晶片傳統的周期性規律。開發人工智慧工具所需的海量數據導致記憶晶片持續供不應求。

瑞銀 美光 特斯拉

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