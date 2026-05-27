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美光股價盤中飆漲18% 市值首破1兆美元

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

人工智慧（AI）熱潮推升記憶體晶片需求下，美國最大記憶體晶片製造商美光科技（Micron Technology）今天盤中飆漲18%，市值首次達到1兆美元（約新台幣31兆4400億元）。

綜合路透社與財經媒體CNBC報導，美光這波漲勢受惠於稍早瑞士銀行集團（UBS）將其目標價從535美元大幅調升至1625美元，是目前追蹤這檔股票的46家券商中提出的最高目標價。該目標價是美光22日收盤價的2倍多。

這項里程碑凸顯記憶體晶片在AI基礎設施中位居要角外，也反映AI交易領域更廣泛的轉變，即投資人從一開始追捧繪圖處理器（GPU）製造商，轉向尋找有望受惠於大型科技公司鉅額投資計畫的其他企業。

波士頓萊里財富管理公司（B. Riley WealthManagement）首席市場策略專家霍根（Art Hogan）表示：「市場對純記憶體的需求在極短時間內急攀，顯然美光正位處這股趨勢的核心。美光今天跨越1兆美元市值，為AI革命浪潮下資料中心需求勁增這個題材再添一個驚嘆號。」

美光 UBS 人工智慧

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