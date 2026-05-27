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美國再度打擊伊朗 油價反彈歐股走勢分歧

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導

美國昨天對伊朗進行軍事打擊，使得外界原本期待兩國即將達成停戰協議讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟希望破滅，油價應聲彈回每桶100美元，歐洲股市今天收盤有漲有跌。

倫敦FTSE 100指數小漲25.13點或0.24%，收10491.39點。

法蘭克福DAX指數下跌204.21點或0.80%，收25184.89點。

巴黎CAC 40指數挫跌85.15點或1.03%，收8173.11點。

伊朗 油價 美國

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