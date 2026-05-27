聽新聞
0:00 / 0:00
美國再度打擊伊朗 油價反彈歐股走勢分歧
美國昨天對伊朗進行軍事打擊，使得外界原本期待兩國即將達成停戰協議讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟希望破滅，油價應聲彈回每桶100美元，歐洲股市今天收盤有漲有跌。
倫敦FTSE 100指數小漲25.13點或0.24%，收10491.39點。
法蘭克福DAX指數下跌204.21點或0.80%，收25184.89點。
巴黎CAC 40指數挫跌85.15點或1.03%，收8173.11點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。