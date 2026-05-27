美伊邊談邊打 油價彈升

在美伊談判之際，伊朗媒體報導，美軍與以色列戰機在荷莫茲海峽擊中數艘伊朗船隻，讓目標是重新開放荷莫茲海峽的美伊和平協議前景蒙上陰影，布蘭特原油期貨26日開高走高，盤中一度大漲逾4%，收復前一天半數失土。

布蘭特原油7月期貨26日盤中一度上漲4.14%，報每桶100.12美元，逆轉昨天暴跌7%的跌勢。西德州7月期貨反向走跌，甚至一度暴跌逾7%，至每桶89.41美元。

美國中央司令部25日再度對伊朗南部發動「自衛打擊」，目標包括飛彈發射設施以及試圖布設水雷的船隻。伊朗指控美國違反停火協議，誓言報復。儘管衝突持續，外交努力並未停止，伊朗談判代表仍留在卡達會談。

中央司令部發言人霍金斯表示，在停火期間，中央司令部仍會在保持克制的同時，持續保衛美軍部隊。

中東外交消息人士透露，美國和伊朗正討論一項計畫，雙方將在達成協議結束敵對行動後約30天，開放荷莫茲海峽，且4月初達成的停火將延長60天。

美國總統川普發文寫道：「濃縮鈾（核塵埃！）要嘛立即移交給美國帶回銷毀，要嘛最好是在與伊朗伊斯蘭共和國的結合與協調下，在原地或另一個可接受的地點銷毀，並由原子能委員會或同等機構見證相關過程和事件。」目前尚不清楚這是否為即將達成的美伊協議中一部分。

二名消息人士告訴福斯新聞，這次行動並不代表美伊停火破裂。伊朗談判代表仍在卡達，試圖化解美伊雙方在核問題與解凍伊朗資金的僵局。

美國國務卿魯比歐26日也表示，儘管美軍再度打擊伊朗目標，美方與伊朗仍可能達成協議，雙方仍在磋商初步文件具體文字，談判可能還要數天才會明朗。

魯比歐同時撂下重話，稱荷莫茲海峽「必須開放」，而且「不管用什麼方式都會開放」。他批評伊朗封鎖或干擾通行的做法違法、不可持續，也不被世界接受。這番話顯示，美方一方面保留談判空間，另一方面也警告伊朗，若不透過協議重開海峽，美軍可能繼續以武力確保航道。