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華爾街聘「AI 教練」 一天78萬 相關課程排到兩個月後

經濟日報／ 編譯葉亭均吳孟真／綜合外電
華爾街金融機構紛紛聘請AI教練培訓員工，課程預約已排到兩個月後。（彭博資訊）
華爾街金融機構紛紛聘請AI教練培訓員工，課程預約已排到兩個月後。（彭博資訊）

AI浪潮來襲，讓專門教導華爾街金融菁英們使用最新科技的「AI教練」興起，一日課程收費高達2.5萬美元（新台幣78萬元），且課程預約已排到兩個月後，他們將繁複的財報分析與行為偵測化繁為簡，凸顯出AI不再只是協作工具，而是未來的生存必需品。

彭博資訊報導，在3月一個下午，兩位炙手可熱的AI教練辛尼斯特拉（Felipe Sinisterra）和王大衛（Dave Wang，音譯）在紐約一家創投基金為員工授課。31歲的王大衛示範如何利用Google的AI模型Gemini來分析創業者的簡報影片。他還示範一款結FBI行為分析法的網頁應用程式，可透過比對逐字稿與肢體語言、臉部表情等視覺線索，找出危險警訊。

隨後，30歲的辛尼斯特拉引導學員如何使用OpenAI的ChatGPT和Anthropic的Claude分析財報會議記錄，從中找出最能左右市場走勢的言論。該系統執行情緒分析，並將管理階層的談話轉為量化、可輸入試算表的數據，用來預測未來的財務表現。學員們則觀察AI如何協助簡化他們日常工作中最耗費人力的環節。

辛尼斯特拉說：「現在人們把AI視為取得競爭優勢的工具，但未來人們會把它視為必需品。」這堆搭檔也為那些感到AI技能不足、且願意支付每人約1,500美元的金融專業人士，開發一款線上直播課程產品。

辛尼斯特拉和王大衛也建立AI代理庫，這些代理經過訓練，能夠理解金融公司的思維方式，目標是讓AI處理90%的流程和技術工作，讓人類能夠專注於提升人際關係、判斷以及推動報酬報的決策。

另一方面，輝達執行長黃仁勳25日接受新加坡亞洲新聞台訪問時說，父母不需要擔心孩子在AI時代該讀哪一科，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍然很重要。

華爾街 Google OpenAI

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