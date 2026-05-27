越快創辦人長子接任董座

越南電動車製造商越快（VinFast）的董事會，已任命億萬富豪創辦人范日旺的長子范日官英（音譯，Pham Nhat Quan Anh）出任董座，盼在該車廠虧損擴大、且在美國市場接連受挫之際，協助穩定營運。

越快25日發布聲明表示，「這項任命旨在支持公司下階段發展中的全球擴張需求」。范日官英已於23日上任；原董座黎氏秋水，將轉任越快母公司Vingroup集團副董事長。

現年33歲的范日官英，過去曾任越快貿易和製造部門的副董事長與常務副總經理。自2019年加入越快來，他曾參與車輛開發、製造、銷售及售後服務等多項業務，在去年11月獲任命為越快董事。

范日旺在2017年創辦越快，迄今已投入數十億美元個人財富，意圖將該車廠打造為全球品牌。由其後代接掌Vingroup集團最具戰略重要性的業務、又是越南最舉足輕重的企業，也凸顯集團內部世代交替的趨勢。

此時正值越快試圖止損，並面臨在全球積極擴張策略成效日增的壓力。儘管越快本土銷售表現強勁，但海外業務規模仍有限。去年越快全球銷量為19萬6,919輛，約九成來自越南市場。