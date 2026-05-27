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高溫導致空調使用更頻繁 聖嬰現象恐加劇 LNG 漲勢

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
亞洲今夏氣溫預料將高於往年正常水準，從而將推升空調使用需求，加重電網壓力，進而推升LNG價格。 （法新社）
亞洲今夏氣溫預料將高於往年正常水準，從而將推升空調使用需求，加重電網壓力，進而推升LNG價格。 （法新社）

隨著愈來愈多科學家預測，強烈聖嬰現象（El Niño）正在醞釀中，亞洲今夏氣溫預料將高於往年正常水準，從而將推升空調使用需求，在荷莫茲海峽封閉已導致能源價格居高不下之際將加重電網壓力，並拉抬全球最大液化天然氣（LNG）進口國中國大陸的能源需求，導致加劇LNG價格漲勢。

氣象學家預期，推升赤道太平洋海面溫度的聖嬰現象，將於6-8月顯現，並在之後幾個月裡逐漸增強，可能帶來更炎熱的天氣，但強度依然高度不確定性。

在夏季月份，聖嬰現象常會抑制印度和東南亞大部分海域的降雨，提高中國北方地區發生嚴重乾旱的可能性，同時讓中國中部與南部秋冬季的降雨增加。

目前預測顯示，東亞今夏氣溫將高於往年平均水準。Atmospheric G2美國和亞洲氣象事業主管卡倫表示，全球第二大LNG進口國日本的均溫，預估將比往年高出攝氏約1.5度，南韓和中國多數地區氣溫將比往年平均高出攝氏0.5-1度。

歐洲也籠罩在熱浪之下。英國、愛爾蘭與法國近幾日相繼飆出5月的歷史高溫紀錄，氣象預報員警告，本周將持續籠罩在長時間極端高溫之下。西班牙本周稍晚預計也將飆升至攝氏38度，義大利部分地區則已對戶外工作祭出限制措施。

法新社報導指出，主要是因為來自北非的暖空氣受困於西歐高壓系統下，形成所謂「熱穹」（heat dome）現象，因而帶來通常盛夏才會出現的異常高溫。

另據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測，中國大陸進口最多LNG的南部和西南部地區，6-8月氣溫很有可能達到歷史最高溫紀錄的前20%區間。

荷莫茲海峽封閉導致全球20%的LNG供應中斷，未造成過去能源危機時期般的價格飆漲，主因是中國3-4月的LNG進口量減少，若中國進口量出現回升跡象，將預示全球爭搶LNG的競賽更加激烈，因為歐洲也需要在冬季到來之前補充庫存。其中一個關鍵因素，將是中國今夏水力發電量是否充足。

在南美洲，聖嬰現象預料也會刺激哥倫比亞的LNG進口需求，因為乾燥天候將使水力發電量減少，同時在南半球冬季，阿根廷的供暖需求也將增加。

MST Marquee能源分析師卡沃尼奇指出，「荷莫茲海峽關閉的影響還沒全面顯現，因為目前正值需求淡季」，「如果該海峽繼續大致關閉，LNG價格到8月底可能還會再漲50%」。

聖嬰現象 荷莫茲海峽 印度

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