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日本退居第三大債權國
日本財務省26日公布的數據顯示，日本去年持有的海外淨資產創歷來最高紀錄，但規模仍低於中國大陸，退居全球第三大淨債權國，為繼2024年把全球最大債權國地位拱手讓給德國後，排名連續第二年滑落。
財務省統計，截至去年底，日本政府、企業及個人持有的外部淨資產總計增加4.4%，達到561.75兆日圓（3.53兆美元），為連八年增長，主因為日本企業持續投資海外、併購活動及居民持有的外國證券估值上升。
不過，中國大陸同期持有的外部淨資產規模增加更快，日本財務省根據國際貨幣基金組織（IMF）數據編制的統計顯示，中國持有的海外資產達到636.3兆日圓，日本因而落居全球第三大債權國。
日本2024年才剛失去全球最大債權國地位，被德國取代，為34年來首見。德國去年繼續以675.5兆日圓的外部淨資產規模，蟬聯全球第一。德國和中國大陸的外部淨資產，都擁有全年貿易順差的支撐。
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