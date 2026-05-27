伊朗戰爭衝擊 富裕國實質購買力 縮水

伊朗戰爭引發的能源衝擊，連富裕國家的勞工也面臨薪資漲幅追不上物價的困境。包括美、英等愈來愈多富國的消費者不僅實質購買力持續縮水，專家更警告，持續性通膨恐會演變為勞動市場的結構性問題，短時間內難以改善。

美國4月通膨年增3.8%，平均時薪年增3.6%，為兩年來物價漲幅首次超過薪資增幅。KPMG美國首席經濟學家史萬克指出，即使荷莫茲海峽明天重新開放，戰爭已擾亂供應鏈，物價恐長期維持高檔。

英國勞工也面臨類似壓力。截至3月底的三個月間，不含獎金的實質薪資年增率僅0.1%。隨著通膨升高、就業市場疲弱，實質薪資恐將全面轉為負成長。

在歐元區，勞工才剛從2022年通膨危機造成的購買力流失中恢復，如今再度面臨能源衝擊。Pantheon Macroeconomics經濟學家維斯提森預估，2026年歐元區實質薪資成長將接近零，而在法國等財政空間有限的國家，實質薪資可能已「嚴重負成長」。

實質薪資受壓也讓決策者面臨兩大挑戰：一是家庭削減支出，加深戰爭對經濟成長的打擊，將迫使企業裁員；二是勞工若成功爭取到加薪，即使後來能源價格下跌，通膨仍難降溫。

史萬克警告，高通膨將「壓縮獲利並衝擊招聘市場…持續性通膨正以這種方式，演變為勞動力市場的結構性問題」。

面對通膨，歐洲多國政府紛紛祭出因應措施。英國上週宣布延後調高燃油稅，並調降夏季旅遊、外食等增值稅；德國政府調降燃料稅的措施，當地民眾面臨的物價衝擊則相對較小；法國方面，因財政吃緊並未祭出減稅優惠，當地消費者只能咬牙苦撐。

凱投宏觀歐洲首席經濟學家肯寧翰表示，目前歐元區經濟陷入溫和衰退的可能性越來越大，「對經濟的打擊愈大，實質薪資的復甦就愈慢」。