外資狂掃7萬張！聯電ADR飆漲逾17% 股東會再衝一波？

在SpaceX準備掛牌上市之際，傳出美軍在對伊朗軍事行動中，使用星鏈（Starlink）網路導引LUCAS自殺式無人機，屢屢立下戰功，因此SpaceX要求提高星鏈的服務費至每月2.5萬美元，是原本的五倍。Lucas每架成本約1萬至5.5萬美元。

2026-05-26 18:40