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外資狂掃7萬張！聯電ADR飆漲逾17% 股東會再衝一波？
台股26日開高走低，終場收在43,525.37點，下跌119.03點，跌幅0.27％，但晶圓代工二哥聯電（2303）受惠AI應用帶動成熟製程景氣回溫，以及即將來臨的的股東會，推升該公司股價連二紅。在美國紐交所交易的聯電ADR在26日美股早盤飆漲17.56%，至21.42美元。
據台灣證交所公布資料，26日外資買超上市個股張數排名：第一名是聯電，外資買超7萬1,870張。
聯電將於27日舉行股東會，將報告2025年業務概況、員工酬勞及董事酬勞分派情形，以及公司債發行情形，也將承認2025年營業報告書及財務報表，及盈餘分派表。今年股東會紀念品為SNOOPY口袋保溫瓶。
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