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美股早盤／西德州油價回落 四大指數齊揚、美光暴漲14%

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美股早盤／西德州油價回落 四大指數齊揚、美光暴漲14%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
川普表示，美伊談判「進展順利」，加上油價回落，美股26日早盤四大指數齊揚。路透社
川普表示，美伊談判「進展順利」，加上油價回落，美股26日早盤四大指數齊揚。路透社

市場評估美伊可能達成協議、進而結束戰爭的前景，加上油價回落，美股26日早盤四大指數齊揚。

道瓊工業指數上漲158點，或0.3%；標普500指數漲0.7%，那斯達克綜合指數漲1%。

費城半導體指數勁揚3.9%，台積電ADR揚升2.4%。輝達漲0.3%。

美光（Micron）股價更大漲14%。瑞銀看好該公司後市，將該股目標價從535美元調升至1,625美元，並對該公司重申「買進」評級。希捷（Seagate）與威騰電子（Western Digital）也分別上漲2.7%與6.5%。

川普25日表示，與伊朗談判「進展順利」，但也警告，若談判破裂，美國可能採取攻擊行動。美方也表示，26日凌晨已在伊朗南部發動「防衛型」打擊。

攻擊行動過後，美國原油價格自低點回升，7月交割的西德州中級原油跌幅收斂至4%，報每桶92美元。布蘭特原油則上漲3%，報每桶99美元。

由於市場對中東和平協議期待升溫，美債殖利率26日早盤下滑。10年期殖利率下跌逾8個基點至4.485%；2年期殖利率跌7個基點至4.057%；30年期殖利率則下滑逾7個基點至5.009%。

然而，因油價仍遠高於今年稍早水準，且物價壓力持續偏高，投資人對Fed降息預期已降溫。芝商所FedWatch工具顯示，交易員目前預估7月升息的機率為8.5%，高於一個月前的0.9%。

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