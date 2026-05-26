打造歐洲AI無人機系統 芬蘭國防企業攜手新創布局

芬蘭國防科技企業伯屈里亞（Patria）與AI新創公司Nest AI宣布攜手合作，共同為歐洲國防部隊打造AI控制無人機系統，由伯屈里亞負責量產製造，Nest則提供軟體、AI演算法及指揮管制系統整合。

據赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）報導，伯屈里亞創立逾百年，為歐洲領先之國防裝備製造商，2024年收購北歐無人機企業Nordic Drones，旗下無人機包括偵察、監視與攻擊用途，具備量產能量；Nest AI則專注開發戰場AI技術，雙方結盟目標在於為歐洲軍方打造一套軟硬整合隨裝即用的系統。

伯屈里亞執行長盧提拉（Panu Routila）表示，公司不僅著力於大型裝甲車，更須於無人系統領域領先布局，「伯屈里亞的無人系統，專為歐洲最嚴峻作戰環境而設計」。

烏克蘭戰場促使無人機從輔助角色躍居關鍵要角，歐洲無人機新創企業因而大量湧現。盧提拉直言，多數新創具創意但缺乏實作能量，「多數缺量產能力，亦難以符合國防系統的品質規範」。成長追蹤平台Sifted估計，歐洲相當比例的無人機新創將於5年內面臨倒閉。

Nest AI創辦人兼董事長薩林（Peter Sarlin）在台灣半導體業界頗具知名度。他是現任阿爾托大學（AaltoUniversity）實踐教授，2017年創辦Silo AI，打造歐洲規模最大的私人AI實驗室，2024年以6.65億美元（約新台幣209億元）售予美國半導體龍頭超微（AMD），創下歐洲AI產業迄今最大收購案紀錄。

據報導，出售Silo AI後，薩林鎖定市場需求，因歐洲尚無本土版類似美國的帕蘭泰爾（Palantir）軍工AI科技公司，國防部隊若需AI指揮管理系統，僅能依賴美國供應。他指出，Nest AI即為彌補此項缺失，依歐洲標準從零建構。

Nest AI核心的產品是一套AI驅動的戰場指揮控制系統，可與情境感知等既有系統直接串接，無需更動原有架構。與無人機整合後，得以機器視覺比對感測數據與地圖進行自主導航，不依賴無線電信號，可抵禦敵軍電子干擾。薩林強調：「我們為各式無人系統提供軟體與智慧核心，導入AI技術後，作戰能力即可提升至具備進軍歐洲市場實力。」

進入陌生作戰區域，系統也先以電腦模擬建構當地環境，使AI於數日內辨識路面、車輛、建築位置，掌握地形特徵後再投入作戰。薩林表示，烏克蘭前線印證一項關鍵：「無人系統所需的AI須能於戰場上持續學習與演進，非一次性交付即止，需要持續迭代優化。」