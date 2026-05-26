快訊

王瞳掰了15年東家自立門戶！ 民視開會一整天回應了

資深教師遭霸凌墜樓亡 工會批「怪獸家長和失控學生」壓垮第一線

「永遠珍惜您我情誼」…尹衍樑辭世律師陳長文痛悼 最後簡訊令人鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

「AI不會引發失業末日」 OpenAI執行長：人際互動難被取代

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導
人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天指出，AI快速發展與普及並不會引發全球性的「失業末日」，AI搶走的白領工作機會，也沒有他先前擔心的那麼多。 路透社
人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天指出，AI快速發展與普及並不會引發全球性的「失業末日」，AI搶走的白領工作機會，也沒有他先前擔心的那麼多。 路透社

人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天指出，AI快速發展與普及並不會引發全球性的「失業末日」，AI搶走的白領工作機會，也沒有他先前擔心的那麼多。

路透社報導，阿特曼在雪梨舉辦的澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia，CBA）視訊會議上表示，他最初確實擔心AI對全球就業帶來的衝擊。

他指出，2022年OpenAI推出ChatGPT以來，他和公司高層對技術發展的預測「大致正確」，但在社會與經濟影響的預估，則「錯得嚴重」。

阿特曼在接受澳洲聯邦銀行執行長康明（MattComyn）訪問時表示：「我很慶幸這點我錯了。我原本以為初階白領工作遭淘汰的衝擊比實際發生的還要大。」

他說：「我現在覺得自己更明白為什麼沒有發生這種情況了，我很感激，而在這領域，我過去的直覺確實失準了。」

包括匯豐銀行（HSBC）、亞馬遜（Amazon）、渣打銀行（Standard Chartered）以及澳洲聯邦銀行在內，全球有越來越多的公司宣布內部的部分工作正被AI所取代。

阿特曼透露，自己曾使用AI來回覆通訊軟體Slack與電子郵件，但後來又換回自己親自回覆部分訊息。

他說：「我讓AI回覆訊息，並附上『這是阿特曼的AI』。這對我來說是極佳的例子，證明我們實際上非常在乎人。」

他指出，這樣的體悟讓他相信，許多工作中需要的人際互動將不會被AI所取代。「我不認為我們會面臨某些同行聲稱或談論的那種失業末日。」

OpenAI 人工智慧 ChatGPT 失業

延伸閱讀

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮！網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

AI應守護人性尊嚴 教宗：需建立嚴格監管

相關新聞

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，父母不需要擔心孩子在人工智慧（AI）時代該讀哪一科，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。

屢屢立下戰功！SpaceX大漲星鏈服務費5倍 五角大廈無奈買單

在SpaceX準備掛牌上市之際，傳出美軍在對伊朗軍事行動中，使用星鏈（Starlink）網路導引LUCAS自殺式無人機，屢屢立下戰功，因此SpaceX要求提高星鏈的服務費至每月2.5萬美元，是原本的五倍。Lucas每架成本約1萬至5.5萬美元。

「AI不會引發失業末日」 OpenAI執行長：人際互動難被取代

人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天指出，AI快速發展與普及並不會引發全球性的「...

美國再空襲伊朗…美伊協議前景不明 亞股普遍收跌、油價互有漲跌

美國再次空襲伊朗，導致市場對於美伊即將達成協議以重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的樂觀情緒降溫，亞洲股...

能源衝擊嚴重…印度壓縮天然氣4度調漲 Uber、三輪車司機叫苦

中東戰爭導致全球能源供應短缺，印度壓縮天然氣（CNG）今天漲價後，已於兩週內4度調升，包括Uber、機動三輪車司機紛紛叫...

美伊戰爭促物價漲幅超越薪資 歐美富國購買力縮水

美伊戰爭衝擊全球能源價格，不僅抑制了實質薪資的復甦，愈來愈多富裕國家勞工實質購買力正在縮水。專家警告，持續性通膨恐演變為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。