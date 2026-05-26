「AI不會引發失業末日」 OpenAI執行長：人際互動難被取代

人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天指出，AI快速發展與普及並不會引發全球性的「失業末日」，AI搶走的白領工作機會，也沒有他先前擔心的那麼多。

路透社報導，阿特曼在雪梨舉辦的澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia，CBA）視訊會議上表示，他最初確實擔心AI對全球就業帶來的衝擊。

他指出，2022年OpenAI推出ChatGPT以來，他和公司高層對技術發展的預測「大致正確」，但在社會與經濟影響的預估，則「錯得嚴重」。

阿特曼在接受澳洲聯邦銀行執行長康明（MattComyn）訪問時表示：「我很慶幸這點我錯了。我原本以為初階白領工作遭淘汰的衝擊比實際發生的還要大。」

他說：「我現在覺得自己更明白為什麼沒有發生這種情況了，我很感激，而在這領域，我過去的直覺確實失準了。」

包括匯豐銀行（HSBC）、亞馬遜（Amazon）、渣打銀行（Standard Chartered）以及澳洲聯邦銀行在內，全球有越來越多的公司宣布內部的部分工作正被AI所取代。

阿特曼透露，自己曾使用AI來回覆通訊軟體Slack與電子郵件，但後來又換回自己親自回覆部分訊息。

他說：「我讓AI回覆訊息，並附上『這是阿特曼的AI』。這對我來說是極佳的例子，證明我們實際上非常在乎人。」

他指出，這樣的體悟讓他相信，許多工作中需要的人際互動將不會被AI所取代。「我不認為我們會面臨某些同行聲稱或談論的那種失業末日。」