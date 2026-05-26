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美國再空襲伊朗…美伊協議前景不明 亞股普遍收跌、油價互有漲跌

中央社／ 香港26日綜合外電報導
美國再次空襲伊朗，導致市場對於美伊即將達成協議以重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的樂觀情緒降溫 路透社
美國再次空襲伊朗，導致市場對於美伊即將達成協議以重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的樂觀情緒降溫 路透社

美國再次空襲伊朗，導致市場對於美伊即將達成協議以重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的樂觀情緒降溫，亞洲股市今天普遍收跌，國際原油價格互有漲跌。

法新社報導，美國與伊朗自4月8日達成脆弱的停火協議後，一直試圖談妥協議終止中東戰爭，並且重啟關鍵水道荷莫茲海峽。

但這股樂觀情緒在昨天破滅。美國軍方昨天表示，美軍攻擊伊朗南部飛彈設施，並且打擊試圖布設水雷的船隻。

作為全球多數石油交易定價基準的倫敦北海布倫特原油期貨價格今天上漲逾2%。美國基準西德州中級原油期貨價格則下跌約5%。

亞洲股市今天多收跌，東京、上海、吉隆坡、馬尼拉、台北與雪梨股市收黑，香港則持平作收。

首爾股市在開盤突破8000點創歷史新高後，收盤漲幅超過2.5%，韓國晶片製造商、汽車製造商與造船類股持續走強。曼谷與威靈頓股市也同步收高。

伊朗 荷莫茲海峽 亞股 原油 油價

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