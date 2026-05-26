美國再空襲伊朗…美伊協議前景不明 亞股普遍收跌、油價互有漲跌

全球金融市場正發生變化。長期以來，兩大核心信念——「美債是最安全的避風港」與「強勢美元具超強購買力」，伴隨美國日益嚴重的通膨與地緣政治衝突，正面臨信任崩解。市場不禁質疑：美債還安全嗎？如果美債的信用根基出現動搖，那作為主要買家的各國央行、保險業，以及投資人又該如何是好？ 近日來，美國的壞消息接二連三，四月份的CPI（消費者物價指數）來到3.8％，高於美國聯準會（Fed）預期的2％；截至5月19日，總債務更飆高到39.071兆美元。 另外，美國費城聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）5月15日發布的「專業預測者調查（SPF）」報告，形同對金融市場投下一顆震撼彈。該報告將2026年第二季美國的CPI預測值，從三個月前的2.7％，翻倍調漲至6.0％。 長期以來，美債一直被視為穩健的投資標的，乃至於各國的外匯存底與壽險公司的投資，多以美債為核心。 美國銀行（Bank of America）首席投資策略師麥克·哈特奈特（Michael Hartnett）在最新發布的《Flow Show》週報中發出警告。他將30年期美債殖利率的5％水

2026-05-26 15:42