快訊

高鐵異常釀悲劇！趕不上飛機慘噴近5萬元 內行曝1招：可協助改班

理專偷挪客戶157萬未通報 金管會重罰台新銀1400萬

黃大煒突宣布離開台灣原因曝光！爆女友胃腫瘤復發 心碎返夏威夷

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。路透社
黃仁勳說，孩子在AI時代該讀哪科不要緊，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。路透社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳表示，父母不需要擔心孩子在人工智慧（AI）時代該讀哪一科，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。

黃仁勳25日接受新加坡亞洲新聞台（Channel NewsAsia）訪問時指出，「我認為讀什麼不重要，所有過去要緊的事，未來也還會是重要的」，與其追求不會受AI影響的科目，學生應該聚焦於用AI來深化學習並增進技藝。

他說：「不論你認定自己的熱情為何，唯一必須做到的是自問：AI能怎麼幫助提升我的學習、技藝和人生意義？」

黃仁勳點名一些在AI變得更強大時，仍將具有價值的領域，包含新聞、敘事、藝術和設計等。他說，最優秀的採訪者，不僅做足功課，還要有辦法專注當下、仔細聆聽，並靈活地做出回應，「說故事的能力，在現在和未來將同等重要」。

另外，黃仁勳認為，在AI把許多工作的某些部分自動化的同時，將把人類推往更高層次的工作，這些工作需要判斷力和創造力。他也對外界普遍認為、AI會使人類變笨或變懶的疑慮提出異議，表示，若檢視過去幾波科技發展，新技術的崛起，總是會強化、而非打壓人類的企圖心。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

延伸閱讀

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

AI當道 文組碩士還有價值嗎？網點另一條路：不是非要理科

輝達執行長黃仁勳：台灣需要更多能源 沒有電力就沒有經濟成長

黃仁勳喊「養龍蝦」可賺外快 直指開源AI工具愈來愈聰明

相關新聞

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳25日批評，企業執行長把裁員歸咎於AI的這種說法，「太過懶惰」。

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，父母不需要擔心孩子在人工智慧（AI）時代該讀哪一科，但說故事的能力、創造力和判斷力，仍會很重要。

美債不安全？殖利率突破5％「馬奇諾防線」

全球金融市場正發生變化。長期以來，兩大核心信念——「美債是最安全的避風港」與「強勢美元具超強購買力」，伴隨美國日益嚴重的通膨與地緣政治衝突，正面臨信任崩解。市場不禁質疑：美債還安全嗎？如果美債的信用根基出現動搖，那作為主要買家的各國央行、保險業，以及投資人又該如何是好？ 近日來，美國的壞消息接二連三，四月份的CPI（消費者物價指數）來到3.8％，高於美國聯準會（Fed）預期的2％；截至5月19日，總債務更飆高到39.071兆美元。 另外，美國費城聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）5月15日發布的「專業預測者調查（SPF）」報告，形同對金融市場投下一顆震撼彈。該報告將2026年第二季美國的CPI預測值，從三個月前的2.7％，翻倍調漲至6.0％。 長期以來，美債一直被視為穩健的投資標的，乃至於各國的外匯存底與壽險公司的投資，多以美債為核心。 美國銀行（Bank of America）首席投資策略師麥克·哈特奈特（Michael Hartnett）在最新發布的《Flow Show》週報中發出警告。他將30年期美債殖利率的5％水

美國再空襲伊朗…美伊協議前景不明 亞股普遍收跌、油價互有漲跌

美國再次空襲伊朗，導致市場對於美伊即將達成協議以重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的樂觀情緒降溫，亞洲股...

能源衝擊嚴重…印度壓縮天然氣4度調漲 Uber、三輪車司機叫苦

中東戰爭導致全球能源供應短缺，印度壓縮天然氣（CNG）今天漲價後，已於兩週內4度調升，包括Uber、機動三輪車司機紛紛叫...

美伊戰爭促物價漲幅超越薪資 歐美富國購買力縮水

美伊戰爭衝擊全球能源價格，不僅抑制了實質薪資的復甦，愈來愈多富裕國家勞工實質購買力正在縮水。專家警告，持續性通膨恐演變為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。