美伊戰爭促物價漲幅超越薪資 歐美富國購買力縮水

美伊戰爭衝擊全球能源價格，不僅抑制了實質薪資的復甦，愈來愈多富裕國家勞工實質購買力正在縮水。專家警告，持續性通膨恐演變為勞動市場的結構性問題，難以快速復甦。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）持續封鎖，全球汽油與機票價格飆漲，英國、美國等其他地區消費者面臨沉重壓力。

美國4月通膨年增率跳升至3.8%，但平均時薪年增率僅3.6%，代表物價上漲速度已超越薪資成長，為2年來首見。

美國KPMG安侯建業首席經濟學家史萬克（DianeSwonk）表示：「這場戰爭正在打亂供應鏈，並把物價推得比以前更高，即使海峽明天重新開放也一樣。」

英國勞工也面臨類似生計壓力。今年1至3月，英國不含獎金的平均實質薪資年增率僅0.1%，在整體通膨走高、企業招聘極度疲弱的背景下，實質薪資恐將全面轉為負成長。

對歐元區勞工而言，這場新的衝擊無疑是雪上加霜，因為他們才剛勉強填平2022年通膨風暴所造成的購買力缺口。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（PantheonMacroeconomics）歐元區首席經濟學家維斯提森（Claus Vistesen）表示，他預計2026年歐元區整體實質薪資成長率將接近零，並稱在法國等財政空間有限、難以保護消費者的國家，情況恐怕已相當嚴峻。

勞工所承受的壓力將為政府帶來2大隱憂，首先是家庭縮減支出，擴大戰爭對經濟成長的衝擊，隨需求放緩，將迫使企業減少職缺；另一種可能是，勞工若成功爭取加薪，當能源價格回落後，仍可能助長持續性通膨。

摩根大通（JPMorgan）美國首席經濟學家法羅利（Michael Feroli）表示，實質薪資萎縮「完全是由中東衝突導致」，因此若荷莫茲海峽重新開放且能源價格回落，「預計實質薪資將重新恢復成長」。

但史萬克表示，高通膨將「壓縮獲利並衝擊招聘市場…持續性通膨正以這種方式，演變為勞動力市場的結構性問題」。

面對通膨，歐洲多國政府紛紛祭出因應措施。英國上週宣布延後調高燃油稅，並調降夏季旅遊、外食等增值稅；德國政府調降燃料稅的措施，當地民眾面臨的物價衝擊則相對較小；法國方面，因財政吃緊並未祭出減稅優惠，當地消費者只能咬牙苦撐。

匯豐銀行（HSBC）歐洲首席經濟學家威爾斯（Simon Wells）表示，某些歐洲國家的勞工在抵禦物價上漲方面，比美國勞工獲得更好的保護，像是與通膨掛鉤的薪資指標化機制、更充裕的儲蓄緩衝，西班牙政府更大方祭出財政補貼。

凱投宏觀（Capital Economics）歐洲首席經濟學家肯寧翰（Andrew Kenningham）表示，目前歐元區經濟陷入溫和衰退的可能性越來越大，「對經濟的打擊愈大，實質薪資的復甦就愈慢」。