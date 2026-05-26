能源衝擊嚴重…印度壓縮天然氣4度調漲 Uber、三輪車司機叫苦

中東戰爭導致全球能源供應短缺，印度壓縮天然氣（CNG）今天漲價後，已於兩週內4度調升，包括Uber、機動三輪車司機紛紛叫苦，陷入加價客人不搭、不加則收入嚴重縮水兩難。

美國、以色列與伊朗2月發生衝突後，目前正在和談，因中東戰爭遭封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），尚未完全解除封鎖。荷莫茲海峽是全球20%石油、天然氣運輸的重要航道，而印度超過80%的石油、天然氣仰賴進口，因此受到嚴重衝擊。

繼油價兩週內4度調升後，印度壓縮天然氣今天漲價後，也是兩週內4度上漲。

今日印度（India Today）報導，印度壓縮天然氣價格16日首度調漲後，陸續又有兩波調升，今天每公斤再漲2盧比，德里每公斤壓縮天然氣的價格在兩週內漲了7盧比（約新台幣2.31元）。

壓縮天然氣一再漲價，受影響最大的族群之一，就是開Uber、機動三輪車載客維生的司機。

在新德里當Uber司機的克利希納（Krishna）於接受中央社記者採訪時表示，叫車平台並未調漲乘客的車費，但這幾年物價愈來愈高，「錢愈來愈難賺」，加上現在燃料價格已經連4漲，「真的快撐不下去了」。

克利希納提到，之前就是覺得用壓縮天然氣車能省一點燃料成本，相對地能多「賺」一點，但現在不只油價漲，壓縮天然氣價格也漲，叫車平台抽成後，收進來的車費有一大半要花在燃料，生活真的變得很拮据。

德里一名搭完地鐵於站外準備轉搭機動三輪車的民眾庫瑪（Sunil Kumar）告訴中央社記者，油價、壓縮天然氣價格都在漲，他家離地鐵站車程約5分鐘，所以都搭機動三輪車接駁，之前車費大約在70盧比到80盧比之間，現在司機都喊價至少100盧比，「如果能殺到90盧比，我才會考慮搭乘，否則花約120盧比坐Uber的車，相對之下還比較划算」。

一名在商圈外等著載客的機動三輪車司機舒克拉（Sachin Shukla）在接受中央社記者訪問時說：「燃料價格一直上漲，我們不調車費，根本賺不到錢，但再繼續加車費，乘客就寧願選有冷氣的車搭，所以我們其實很為難。」

印度經濟時報（The Economic Times）指出，政府官員及業界高層表示，由於國際原油價格上漲、印度盧比貶值，讓能源相關企業面臨愈來愈大的財務壓力。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，印度汽油、柴油、壓縮天然氣等燃料尚未開始漲價前，相關企業每日虧損達100億盧比（約新台幣33.02億元），在相關燃料價格開始調漲後，這些公司每日虧損雖有趨緩，但仍在60億盧比（約新台幣19.81億元）左右。