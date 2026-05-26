美債不安全？殖利率突破5％「馬奇諾防線」

全球金融市場正發生變化。長期以來，兩大核心信念——「美債是最安全的避風港」與「強勢美元具超強購買力」，伴隨美國日益嚴重的通膨與地緣政治衝突，正面臨信任崩解。市場不禁質疑：美債還安全嗎？如果美債的信用根基出現動搖，那作為主要買家的各國央行、保險業，以及投資人又該如何是好？





近日來，美國的壞消息接二連三，四月份的CPI（消費者物價指數）來到3.8％，高於美國聯準會（Fed）預期的2％；截至5月19日，總債務更飆高到39.071兆美元。

另外，美國費城聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）5月15日發布的「專業預測者調查（SPF）」報告，形同對金融市場投下一顆震撼彈。該報告將2026年第二季美國的CPI預測值，從三個月前的2.7％，翻倍調漲至6.0％。

長期以來，美債一直被視為穩健的投資標的，乃至於各國的外匯存底與壽險公司的投資，多以美債為核心。

美國銀行（Bank of America）首席投資策略師麥克·哈特奈特（Michael Hartnett）在最新發布的《Flow Show》週報中發出警告。他將30年期美債殖利率的5％水準，定義為全球金融市場的「馬奇諾防線」（Maginot Line）。借用「馬奇諾防線」的歷史典故，警告全球投資人對美債的盲目信任，就跟當年法國人迷信馬奇諾防線一模一樣。

美債殖利率衝破5％，恐開啟「厄運之門」！

哈特奈特進一步分析，由政府擴大支出與AI投資所帶動的「繁榮循環」（Boom Loop），非常依賴資金成本，而30年期美債殖利率的5％就是最後的防線；一旦衝破這個關卡，市場會反轉為資金外逃與強制去槓桿的「厄運循環」（Doom Loop）。

當美國的名目GDP（未扣除物價上漲而「虛胖」的帳面經濟產值）快速拉升時，股市顯得歌舞昇平；但背後的殘酷代價，卻是美國為應對各種補貼與戰爭而擴大支出，不得不大量發行公債以籌措資金。

隨著美以伊戰爭的歹戲拖朋，布蘭特原油一度再衝破每桶110美元，加上美國財政赤字無限擴張，當美債供過於求時，借貸成本（利息）自然水漲船高。在2026年5月以來的交易日當中，美國10年期公債殖利率逼近4.7％，為近年高點；而30年期公債殖利率更衝破5％的關卡，5月19日還一度觸及5.198％，創下自2007年以來的新高紀錄，首度失守哈特奈特所說的「馬奇諾防線」。

當市場察覺美國通膨復燃的風險遠超預期時，全球投資人集體出現「美債焦慮」。

哈特奈特警告，全球資產價格的繁榮往往在殖利率急劇飆升中走向終結。如果無法在短時間內止住債市的跌勢，借貸成本的上升將轉化為強烈的「風險價值（VaR）衝擊」，引發全球大規模去槓桿潮。各國資產價格將面臨重新定價的劇烈修正，良性的繁榮循環將在2026年下半年變成資金外逃、融資窒息的「厄運循環」，開啟厄運之門。

當30年期美債殖利率創下金融海嘯以來新高，這也意味著美債價格巨幅下跌。受傷的除了華爾街的投資銀行，還有各國央行與金融、保險業。

台灣作為全球的外匯存底大國，截至今年4月底，外匯存底規模高達6024.88億美元，排名世界第四位。根據外匯存底的資產配置慣例，多數都拿去購買兼具流動性與安全性的美債。今年的3月27日，央行副總裁朱美麗赴立院報告首度透露，2月底的外匯存底為5775.84億美元，其中有5300億美元為美債，占比高達91.8％，相當於新台幣16.67兆元。

專業交易員預期「再升息一碼」比率達58.1％

當美債殖利率衝破「馬奇諾」防線，央行資產負債表上的美債「未實現損失」就會增加。雖然未到期的債券不需立即認列虧損，但美債信用的動搖，恐衝擊國家財富的防禦效果。

另外，台灣的金融業（以壽險業為主）手上的資金高達新台幣數十兆元，其中有超過20兆投資於美債與美元資產。當美、台利差（美國與台灣官方利率的差距）持續維持在高檔，且美債殖利率不降反升、衝破「馬奇諾防線」時，恐對台灣金融業帶來雙重打擊：一是債券跌價帶來的淨值保衛戰；二是為防止匯率波動，壽險業每年需支付達3％～4％的海外避險成本，也會侵蝕金控公司的獲利表現。

投資者也須提高警覺，這波由通膨點燃的債市動盪並未隨時間而減弱，如果美債殖利率持續站穩高檔，2026年金控公司的配息能力與獲利前景將面臨考驗。

全台指定教師於 2026/5/1-5/31 期間憑「教育信箱」登記，即可暢讀《遠見線上讀》1個月>>

這一波的美債風暴，讓原本寄望聯準會（Fed）能在下半年啟動降息，以減輕資金壓力的人感到失望。

根據華爾街「利率交換市場」（Swap Market，代表大型金融機構對賭未來利率的隱形市場）最新定價數據顯示，專業交易員的預期發生反轉。預估2026下半年恐被迫「再升息一碼」的比例高達58.1％；2027年升息一碼的概率更增至66.5％；市場甚至押注到2027年3月，維持或被迫升息至更高利率的概率則飆升到75.8％。

全球低利率時代恐一去不復返

這些數據顯示市場偏向悲觀。而美國總統川普在5月18日接受《財星》雜誌（Fortune）專訪時，也釋放出明確的政策訊號：「或許要等到伊朗戰爭（中東地緣政治衝突）結束後，才能考慮降息。」

這番談話被稱為「川普底線」，宣告全球高利率環境將繼續延長。川普甚至在訪問中，堅稱去年開徵的高關稅與保護主義財政擴張是正確的，並聲稱該政策將讓英特爾（Intel）等本土企業受惠。

華爾街對此的解讀是，在川普政府「去全球化、關稅壁壘、戰爭不停」的情況下，聯準會短期內沒有降息的空間。這也意味著，台灣央行在面對輸入型通膨與美台高利差時，貨幣政策難有調降空間，低利率時代恐一去不復返。

全球資金在通膨與債市風暴下，尋求新的避難所，也呈現出兩極化現象：這是一個由AI劃分的天堂與地獄畫面，同時也在台灣股市與產業結構中上演。

根據美銀的報告顯示，市場正面臨AI與數據中心的「資本支出小泡沫」，科技業占全美資本支出很大的份額，而這種由科技巨頭砸錢引領的「非理性繁榮」，也投射在台股的結構中。

只要業務沾上AI的邊，如全球半導體龍頭台積電、AI伺服器大廠廣達、鴻海、緯創，以及高階散熱與晶圓代工供應鏈，全球追求高報酬的熱錢便前仆後繼地湧入。

即便美債價格大跌、借貸成本飆升，這些「護國神山群」憑藉強勁的AI訂單與不可替代的科技霸權支撐，股價與估值屢創新高，成為全球資金在債市風暴中，少數追逐的獲利標的。

通膨成各國央行與投資人最頭痛問題

沒沾上AI的其他產業，如塑化、鋼鐵、水泥、非科技型製造業，在原料成本因高油價飆漲、借貸融資成本因利率上升的雙重打擊下，利潤被嚴重擠壓。由於資金被科技股強力磁吸，這些產業正經歷停滯性通膨的巨大壓力。

這種「靠台積電與少數AI權值股撐起整個加權指數」的扭曲繁榮，掩蓋底層傳統經濟與內需產業所面臨借貸成本增加、融資困難，以及消費力下滑的現實。而如何防範傳產失血，將是政府2026年下半年最重要的金融課題。

面對這場美債風暴，全球財經媒體與外電紛紛示警。由美國財政赤字與地緣政治點燃的通膨，已演變為跨國的連鎖危機，成為各國央行阻絕本國貨幣貶值、以及債券投資人對抗資產跌價時，最棘手也最頭痛的問題。

正如前聯準會主席艾倫·葛林斯潘（Alan Greenspan）當年在科技泡沫前夕所說的警語，當資本市場陷入「非理性繁榮」時，資產價格雖在AI科技與資金狂熱的刺激下顯得歌舞昇平，但決定全球投資工具利率水準的「總源頭」，也就是美債殖利率，此時卻因美國嚴重的財政赤字以及壓不下來的通膨預期，被推向歷史新高。美債一旦失控，恐吸乾全球市場的資金，對當前火熱的股市潑下一盆冷水。

當30年期美債殖利率跨越哈特奈特的「馬奇諾防線」，美債的安全性正受到嚴峻考驗。從央行、產業到投資人都必須意識到：過去習以為常的低利率與低通膨寬鬆時代，恐成為過去。而這場債市震盪，究竟是短暫的波動，還是「厄運之門」開啟的信號？全球各界正屏息以待。

（本文出自2026.05.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）