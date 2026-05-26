印尼國家投資機構推3大合作計畫 開拓社會永續發展

印尼國家投資管理機構「達南塔拉」旗下達南塔拉信託昨天宣布推出首波3大戰略合作計畫，橫跨醫療、教育與文化領域，開拓國家資產管理以外的社會永續發展。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年2月24日成立印尼國家投資管理機構「達南塔拉」（Danantara），優化國家財富管理與資產配置，並為國家級戰略項目提供資金支持；其旗下的達南塔拉信託（Danantara Indonesia Trust）於同年10月正式成立，作為推動印尼社會發展與慈善事業的專責單位。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）昨晚報導，在醫療合作方面，達南塔拉信託將撥款約2500億印尼盾（約新台幣4.42億元）支持婦幼健康計畫，包含提供6合1疫苗、強化疫苗冷鏈系統，以及為孕婦和產婦提供微量營養素補充品。

印尼衛生部長沙迪金（Budi Gunadi Sadikin）指出，印尼正面臨境內有近96萬名未曾接種疫苗的零劑量兒童，且孕產婦死亡率在東協中仍偏高，這筆資金將能有效強化國家的醫療財政。

在教育與文化方面，達南塔拉信託將提供為期3年、約500名弱勢大學生的獎學金計畫，內容涵蓋導師指導、領導力培訓及職涯準備，因應印尼約1/5的15至24歲青年處於非在學、非就業或非培訓狀態。文化領域將與文化遺產局合作，於印尼國家博物館籌建「達南塔拉信託圖書館」與公共學習空間，推動文化建設。

印尼文化部長法德利（Fadli Zon）對此表達感謝，指出該筆資金將協助修復於2023年遭受火災影響的國家博物館2個部分，強化文化部門並將印尼的文化財富轉化為國家寶藏與國家軟實力，達成實質的社會進步。

達南塔拉執行長兼信託監事羅桑（Rosan Roeslani）表示，該信託目前已獲得1億美元的啟動資金，未來預計每年將提撥國營企業總股利的至少1%作為社會永續發展的慈善基金。

羅桑補充，機構正與蓋茲基金會（GatesFoundation）展開合作，攜手打造具備高透明度與良好治理的專業慈善平台，確保各項長期計畫能發揮永續影響力，並吸引國際機構的潛在資金。

達南塔拉信託主席諾拉尼（Nuraini Razak）表示，信託目前正參考國際主權財富基金與慈善機構經驗，建立嚴格的監督與評估機制，確保各項長期社會計畫能確實發揮其效益。