實質薪資再陷負成長！伊朗戰事推高物價 富裕國家民眾荷包縮水

伊朗戰爭引發的能源衝擊，正打擊原本剛起步的實質薪資復甦，富裕國家勞工面臨薪資成長追不上物價的困境。美國、英國在內，愈來愈多國家的消費者不僅荷包縮水，還得應付荷莫茲海峽關閉導致的汽油與機票價格飆漲。

美國4月通膨年增3.8%，平均時薪年增3.6%，為兩年來物價漲幅首次超過薪資增幅。KPMG美國首席經濟學家Diane Swonk指出，即使荷莫茲海峽明天重新開放，戰爭已擾亂供應鏈，物價恐長期維持高檔。

英國勞工也面臨類似壓力。截至3月底的三個月間，不含獎金的實質薪資年增率僅0.1%。隨著通膨升高、就業市場疲弱，實質薪資恐將轉為負成長。

在歐元區，勞工才剛從2022年通膨危機造成的購買力流失中恢復，如今再度面臨能源衝擊。Pantheon Macroeconomics經濟學家Claus Vistesen預估，2026年歐元區實質薪資成長將接近零，在法國等財政空間有限的國家，實質薪資可能已「嚴重負成長」。

實質薪資受壓也讓決策者面臨兩大挑戰：一是家庭削減支出，加劇戰爭對經濟成長的打擊，將迫使企業裁員；二是勞工成功要求加薪，導致即使能源價格回落，通膨仍難降溫。