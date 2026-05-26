三星電子工會矛盾 第3大工會申請停止投票假處分

三星電子勞資雙方針對暫定協議案所進行的工會投票將於明天截止，不過由三星電子非半導體員工為主組成的第3大工會，已向法院提出要求停止投票的假處分申請，工會內部衝突持續。

根據韓聯社報導，三星電子同行工會今天表示，已向水原地方法院申請針對暫定協議案投票程序中止等假處分；也將進一步提起確認投票無效訴訟。因此報導指出，無論投票結果如何，圍繞部門間績效獎金差距的工會內部衝突預計將持續。

同行工會委員長朴在用（音譯）表示，掌握工會強大權力的代表工會，並未承認少數工會的平等權與投票權，「同行工會將為此次暫定協議案中被排除在外的DX部門（負責消費性電子產品等裝置）工會成員，尋找並爭取合理替代方案，奮戰到底」。

朴在用強調，草率協議是錯誤決定，這是代表工會與公司的合作產物，「我們不是貪圖績效報酬，只是認為至少在同一體系內，不該存在不合理差別」。

三星電子目前正針對勞資雙方先前達成薪資協商暫定協議案，進行工會成員贊同反對投票，投票將持續至明天上午10時，目前投票率接近90%。不過同行工會主張，最大工會「三星集團超企業工會三星支部」因害怕DX部門員工集結，因此排除作為少數工會的他們。

三星集團超企業工會之前公告，投票權的工會成員，將以參與共同交涉團的「超企業工會」及「三星電子全國工會」21日下午2時的會員名冊為基準。之前同行工會因認為DX部門員工意見未被反映而退出交涉團，因此不具投票權。

根據暫定協議案，DS部門（負責半導體）、半導體部門員工，可獲得約2億1000萬韓元（約新台幣466萬元）至6億韓元（約新台幣1333萬元）的績效獎金；但DX部門員工則很可能只能獲得價值約600萬韓元（約新台幣13.3萬元）的公司股票。