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法拉利首款純電超跑！艾夫操刀設計 2,000萬元起跳 押注新世代買家

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
法拉利攜手蘋果前設計總監艾夫，推出首款純電跑車Luce，以五人座設計、550萬歐元身價，大膽挑戰降溫中的全球豪華電動車市場。路透
法拉利攜手蘋果前設計總監艾夫，推出首款純電跑車Luce，以五人座設計、550萬歐元身價，大膽挑戰降溫中的全球豪華電動車市場。路透

法拉利（Ferrari）首款純電動跑車Luce正式亮相。由於不再採用傳統內燃機動力與車軸配置，這也是法拉利史上第一輛五人座車款。當全球豪華車市場對電動車熱情降溫之際，Luce的推出，象徵這家歐洲市值最高的汽車製造商正進行一場大膽豪賭，試圖以全新的設計、科技與駕駛性能，培養新的車迷族群。

Luce由前蘋果（Apple）傳奇設計師艾夫（Jony Ive）與他的同事紐森（Marc Newson）共同打造，大量採用玻璃與極簡線條，車身宛如玻璃屋與貝殼結合。這些玻璃多由近年因AI題材成為市場焦點的美商康寧（Corning）供應。

Luce的起跳價高達55萬歐元（約64萬美元或台幣逾2,000萬元），名列法拉利最昂貴的非限量車款之一。

在性能方面，這輛純電超跑搭載四具獨立電動馬達，分別驅動四個車輪，以減輕電池重量對操控的影響，0到60英里加速不到2.5秒，極速超過190英里。

不過 續航力並非首要考量。即使搭載大容量電池，單次充電續航里程僅約330英里，低於BMW與Volvo部分電動車款超過500英里的水準。

為解決電動車缺乏引擎聲浪的批評，法拉利特別開發「外部擴音系統」，將電動馬達的震動聲音放大，模擬燃油跑車的熱血感受。該公司形容其原理類似電吉他。

法拉利也試圖解決豪華電動車最敏感的「保值性」問題。Luce所有核心零組件均為自製，並將提供可更換的新電池技術，確保數十年後仍能維修與升級。法拉利估計，過去生產的車輛有90%仍在路上行駛，強調「法拉利是永恆的」。

目前，法拉利車主的平均年齡約52歲。分析師認為，Luce成敗關鍵在於，能否吸引更年輕的富豪族群。新車發表會的邀請對象，有一半並非法拉利現有車主，比率遠高於過往的10%至20%。

據悉，已有一名30多歲的美國科技創業家表達購買意願。

然而，近年全球豪華車品牌對純電超跑態度已轉趨保守。藍寶堅尼（Lamborghini）延後首款EV計畫，保時捷（Porsche）與麥拉倫（McLaren）也對市場需求轉趨謹慎。美國市場對電動車熱情降溫後，多家大型車廠重新押注油電混合車與燃油車。

法拉利自己也已下修2030年純電車型占比目標至20%，僅為原目標的一半。

法拉利

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