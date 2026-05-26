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2025年外國對德投資案 中國占最多

中央社／ 台北26日電

德國官方統計數字顯示，2025年德國的外國投資案，數量降至多年來的最低水準；從來源國來看，中國超過美國，成為赴德投資最多的國家。

德國之聲中文網日前引述德國經濟部轄下聯邦外貿與投資署（GTAI）的數據報導，2025年外資在德國新增及擴建項目共計1564個，較2024年下降9.3%，其中美企在德國有206個投資案，年減10%，為自2016年以來的最低數字。

與此同時，來自中國的投資項目達228個，年增14.6%，中國成為在德國新增投資項目最多的國家。

報導說，中國投資者對電子與自動化、交通與物流以及能源與數位化等領域表現出極大興趣，逾1/5的中國投資項目投向了生產製造或研發領域，與德國境內的所有外國投資項目整體相比，這一比例處於平均水準之上。

GTAI今年2月的另一份報告提到中資的幾個趨勢，包括：過去5年間中國企業在德國進行「綠地投資」（即新設企業）的項目數量呈上升態勢，而對研發領域及製造業的投資也是另一大重點。

報告還提到，零售業的重要性也日益凸顯。這一趨勢不僅體現在泡泡瑪特等新興企業上，也同樣反映在兼併與收購領域。最知名的例子是京東斥資25億美元收購MediaMarkt和Saturn兩大德國消費電子零售商的母公司Ceconomy集團。

這份報告分析，除了中國政府積極鼓勵本國企業赴海外投資，利潤率的下滑以及國內產能過剩也正促使眾多中國企業將業務重心轉向海外。這種擴張趨勢已不再侷限於電子、機械工程或汽車製造等傳統行業，而是日益向人工智慧應用、軟體開發等技術密集型服務領域延伸。德國依然是中國投資者的首選目的地之一，尤其被視為通往廣闊歐洲統一市場的門戶。

GTAI專家、新的年度投資報告的作者ThomasBozoyan也指出，中國企業正持續擴大在德國的業務布局，在工業應用、尖端及未來技術以及知識密集型服務等領域，這一趨勢尤為顯著。

不過，中國的新增項目雖增加，但從投資量來看，中國對德國的投資仍處於較低水準。德國聯邦銀行（Deutsche Bundesbank）的數據顯示，2023年中國在德國的直接投資（含來自香港的投資）累計約為110億歐元，而美國的直接投資則累計高達1640億歐元。

報導並引述數據表示，截至2025年9月，在德國全部7861家外資企業中，有264家為中資所有，比例約為3%。這些企業中，約77%為工業企業，尤以機械工程和汽車零部件供應領域居多。不過，這些企業的總營收雖共計約550億歐元，但與美國持股企業所創造的營收3330億歐元相比，仍有巨大差距。

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