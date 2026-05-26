台股爆量逼出券商錢荒！短票利率走揚 引發央行升息揣測

台股成交量頻頻衝破兆元，台積電市值也一路創高，但本土券商卻開始出現「愈熱愈缺錢」的壓力。背後原因很簡單：市場規模暴增，券商資本額卻沒跟上，台股愈熱，反而愈成為券商的「甜蜜負擔」。

為了支應散戶融資、自營部位與ETF申購熱潮帶來的資金需求，券商近期大舉發行商業本票、次順位債，還積極向銀行貸款，掀起一波「搶錢大作戰」，也推升短票利率走高。市場因此開始揣測，央行升息壓力正逐漸升溫。

根據台灣央行統計，截至4月底，商業本票發行量衝破4.3兆元台幣，創歷史新高；30天期商業本票初級與次級市場利率，也同步站上一年高點。

一位大型金控經濟學家說，「短票發行量創新高了，利率也已經開始漲了，所以央行可能順勢調高基準利率。就算真的升息也不讓人意外，因為市場利率早就往上走了」。

他並指出，部分券商已開始縮減「不限用途款項借貸」額度，把資金優先留給融資業務，顯示市場資金愈來愈吃緊。

問題關鍵在於台灣券商股本小、淨值不夠高。這位經濟學家直言：「說穿了，就是券商不夠大。台積電10年長大10倍，券商只長大1倍。」

以國內前兩大券商元大與凱基為例，實收資本額分別僅659億元與182億元台幣，卻得支撐每天上兆成交量背後的融資、不限用途款項借貸與自營部位需求，資金壓力愈來愈重。

為了補資金缺口，券商近期大量發行商業本票、向銀行貸款，甚至開始籌組聯貸案。一家大型券商近期向銀行提出150億至200億元台幣聯貸需求。

一位大型商銀高層透露，台股成交低迷時，券商極少動用貸款額度，但隨著台股交投急速升溫，近期券商貸款額度動用率已升至60%-70%，貸款案件也如雨後春筍般出現。

隨著券商狂「搶錢」，舉債成本也明顯墊高。近期30天短票及10年期無擔保次順位公司債利率動輒2%起跳。

銀行業者也觀察到，除了券商之外，散戶透過理財型房貸等方式投入股市的情況也明顯增加，顯示近期台股交易熱絡與市場資金需求同步升高。