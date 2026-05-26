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日便利商店之父 鈴木93歲辭世

世界日報／ 編譯葉亭均／綜合報導
「日本便利商店產業之父」Seven & i控股公司前會長鈴木敏文在2023年6月受訪照片。(美聯社檔案照)
「日本便利商店產業之父」Seven & i控股公司前會長鈴木敏文在2023年6月受訪照片。(美聯社檔案照)

被譽為「日本便利商店產業之父」的Seven & i控股公司名譽顧問、前會長鈴木敏文18日因心臟衰竭過世，享耆壽93歲。他這一生一手將7-Eleven打造成全球超商霸主，讓「小七」成為街頭巷尾最令人安心的存在，不再只是當年發跡於美國的一家小小冰塊店。

7-Eleven的起源可追溯至1927年在德州達拉斯起家的南方製冰公司(Southland ICE)，主要販售日常與冷藏用冰塊給當地沒有冰箱的居民。一位店長發現在星期日雜貨店沒開時，居民對基本民生食品有急迫需求，就開始自掏腰包進貨兼賣麵包、牛奶、雞蛋，生意大好，他向公司高層提出冬天繼續開店兼賣食品，得到批准，後來經營模式擴展到其他店鋪，為便利商店始祖，接著逐漸發展成名為Tote’m的便利商店連鎖。1946年，店名改為7-Eleven，象徵營業時間延長至早上7點到晚上11點、全年無休。

在日經營成功 收購母公司 

鈴木敏文則是促成7-Eleven引進日本、在1974年5月於東京開設首間門市的重要推手。他徹底改變了日本人當時以傳統家庭雜貨小店主導的零售購物方式。

鈴木擔任百貨公司伊藤洋華堂董事、赴美國與連鎖家庭餐廳Denny's談合作期間，初次見到了7-ELEVEN這種便利店的運作模式，向公司提議引進日本，卻遭到拒絕。理由是難以取代傳統雜貨店，也無法與大型超市競爭。當時，7-ELEVEN在美國有約4000門市。

他在2013年的一次訪談中表示：「當我決定把7-Eleven引進日本時，所有人都說這不會成功並反對這個想法，高層主管、大學教授、顧問，全都如此。但我知道他們是錯的。」

1973年，伊藤洋華堂與南方製冰公司敲定經營授權，前者可以獨立子公司的形式營運便利商店。後來的發展出人意料，南方製冰在1990年因槓桿收購導致龐大債務、聲請破產，結果身為「子公司」的日本7-ELEVEN以驚人財力，反手收購了美國母公司70%的股權。

打造即食餐點 寫零售奇蹟

鈴木開創性地運用數據來調整商品庫存，透過增加新鮮食品、便當與自有品牌商品吸引顧客，建立以即食餐點與高周轉率庫存為核心的商業模式，推動便利商店成為日本零售體系的重要支柱。此外還開拓在超商門市提供宅配、受理水電瓦斯費等服務，也設置ATM自動提款機。

鈴木敏文於2003年被任命為伊藤洋華堂會長兼社長，並於2005年將總部位於東京的公司更名為Seven & i。

如今，7-Eleven在全球有超過8萬5000家門市，遍布20多國與地區，其中約四分之一在日本。

不過，鈴木於2016年突然辭去會長與社長職務，原因與美國激進投資人洛柏(Daniel Loeb)發生衝突。洛柏旗下避險基金Third Point曾投資Seven & i等多家日本企業。

2020年時，7&i 以210億美元收購美國第三大超商業者Speedway，取得旗下3900多間超商與加油站，鞏固在美國超商霸主的地位

山裡孩子逆襲 實現商業夢

鈴木出生於1932年12月1日，長野縣坂城町的一個山區小鎮。他在家中十個孩子中排行第九，家庭雖富裕，但母親嚴格要求子女勤勞，教導「不工作的人就不能吃飯」，孩子們每天早晨都要打掃庭院。他原本想從政，在東京中央大學主修經濟，1956年畢業後進入出版社工作，1963年加入伊藤洋華堂。即使到了80多歲，鈴木仍會在周末親自巡店，檢查商品與營運狀況。

他在自傳中寫道：「我在商業上非常幸運，但我一直認為，幸運站在那些竭盡全力實現目標的人這一邊。它不會只降臨在特定的人身上。」

「日本便利商店產業之父」Seven & i控股公司前會長鈴木敏文93歲去世。(路透)
「日本便利商店產業之父」Seven & i控股公司前會長鈴木敏文93歲去世。(路透)

日本東京一家7-Eleven便利商店。(路透)
日本東京一家7-Eleven便利商店。(路透)

「日本便利商店產業之父」Seven & i控股公司前會長鈴木敏文93歲去世。(美聯社檔案照)
「日本便利商店產業之父」Seven & i控股公司前會長鈴木敏文93歲去世。(美聯社檔案照)

鈴木敏文(右)被譽為「日本便利商店產業之父」，圖為他在2005年時與日本百貨控股公司Millennium Retailing總裁Shigeaki Wada於記者會上合照。(路透)
鈴木敏文(右)被譽為「日本便利商店產業之父」，圖為他在2005年時與日本百貨控股公司Millennium Retailing總裁Shigeaki Wada於記者會上合照。(路透)

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