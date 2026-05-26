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涉違反歐盟數位市場法 Google恐面臨數億歐元罰金
德國「商報」（Handelsblatt）今天援引歐盟執行委員會消息人士說法報導，歐盟計劃對Alphabet旗下谷歌（Google）祭出數億歐元巨額罰款，作為反壟斷調查的一部分。
據報導，上述決策已接近定案，預計在夏季休會前正式公布。這也將成為歐盟針對違反「數位市場法」（Digital Markets Act，DMA）所開出的最高罰款。DMA旨在限制大型科技公司的市場壟斷能力。
這項調查於2025年3月正式啟動，主要針對Google涉嫌在搜尋結果中偏袒自家服務，同時確保這個全球最受歡迎搜尋引擎遵守歐盟當地法規。
執委會（European Commission）發言人芮尼耶（Thomas Regnier）透過電子郵件聲明強調，歐盟更重視確保企業遵守規範，而非單純祭出罰金，「即使我們正協商未來解決方案，我們仍會毫不猶豫地儘快採取下一步行動」。
Google則批評歐盟法規對其搜尋服務造成負面影響，並強調希望儘快解決此案。該公司發言人表示：「我們依據DMA針對搜尋功能進行的調整，是該產品歷年來最大的降級。這導致歐洲用戶只能享有次等體驗，並讓少數保護自身利益的申訴者受惠。」
本月稍早執委會曾表示，由於Google先前提出的方案未能消除疑慮，已給予Google更多時間進行改善。
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