快訊

中年婦女爽中威力彩頭獎6.7億 豪捐1億元做公益

日職／「玷污巨人監督名聲」 阿部慎之助施暴女兒請辭下台

從叛逆少年蛻變潤泰總裁 尹衍樑因昔日恩師王金平1句話翻轉人生

聽新聞
0:00 / 0:00

涉違反歐盟數位市場法 Google恐面臨數億歐元罰金

中央社／ 法蘭克福25日綜合外電報導
Google。圖／美聯社
Google。圖／美聯社

德國「商報」（Handelsblatt）今天援引歐盟執行委員會消息人士說法報導，歐盟計劃對Alphabet旗下谷歌（Google）祭出數億歐元巨額罰款，作為反壟斷調查的一部分。

據報導，上述決策已接近定案，預計在夏季休會前正式公布。這也將成為歐盟針對違反「數位市場法」（Digital Markets Act，DMA）所開出的最高罰款。DMA旨在限制大型科技公司的市場壟斷能力。

這項調查於2025年3月正式啟動，主要針對Google涉嫌在搜尋結果中偏袒自家服務，同時確保這個全球最受歡迎搜尋引擎遵守歐盟當地法規。

執委會（European Commission）發言人芮尼耶（Thomas Regnier）透過電子郵件聲明強調，歐盟更重視確保企業遵守規範，而非單純祭出罰金，「即使我們正協商未來解決方案，我們仍會毫不猶豫地儘快採取下一步行動」。

Google則批評歐盟法規對其搜尋服務造成負面影響，並強調希望儘快解決此案。該公司發言人表示：「我們依據DMA針對搜尋功能進行的調整，是該產品歷年來最大的降級。這導致歐洲用戶只能享有次等體驗，並讓少數保護自身利益的申訴者受惠。」

本月稍早執委會曾表示，由於Google先前提出的方案未能消除疑慮，已給予Google更多時間進行改善。

歐盟 Google Alphabet

延伸閱讀

德國經濟部長今訪陸 40名企業高層隨行

餐桌上的政治學／法國鵝肝來自匈牙利？從法餐經典看歐盟內部矛盾

美伊協議接近定案 川普：荷莫茲將開放

解鎖地圖外的國度／匈牙利變天的未竟之路 馬札爾能走多遠？

相關新聞

韓國星巴克坦克日風波 新世界集團會長親上火線道歉

韓國星巴克「坦克日」風波延燒，母公司新世界集團會長鄭溶鎭今天開記者會道歉，「我不會做任何辯解，此次事件所有責任都在我身上...

再跌一階！ 日本去年遭中國大陸超車 退居全球第三大債權國

日本財務省26日公布的數據顯示，日本去年持有的海外淨資產創紀錄，但仍被中國大陸超越，成為全球第三大淨債權國，為繼2024年把全球最大債權國地位拱手讓給德國後，排名連續第二年滑落。

台股爆量逼出券商錢荒！短票利率走揚 引發央行升息揣測

台股成交量頻頻衝破兆元，台積電市值也一路創高，但本土券商卻開始出現「愈熱愈缺錢」的壓力。背後原因很簡單：市場規模暴增，券商資本額卻沒跟上，台股愈熱，反而愈成為券商的「甜蜜負擔」。

涉違反歐盟數位市場法 Google恐面臨數億歐元罰金

德國「商報」（Handelsblatt）今天援引歐盟執行委員會消息人士說法報導，歐盟計劃對Alphabet旗下谷歌（Go...

亞洲石油庫存逼近底線 專家：美國7月恐步後塵

凱雷投資集團（Carlyle Group）能源路徑策略長兼Abaxx Markets聯合主席柯里今天警告，亞洲石油存量已...

美以又襲伊朗船隻！布蘭特原油反彈、美期指仍漲 韓股Kospi衝破8千點

由於伊朗媒體報導，美軍與以色列戰機在荷莫茲海峽擊中數艘伊朗船隻，這讓美伊之間目標重新開放荷莫茲海峽的和平協議前景蒙上了陰影，布蘭特原油期貨開盤後上漲，不過美股期指與美債也走揚，日韓股漲跌互見，日股走跌但韓股勁揚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。