中國汽車加速進攻 巴西產業陷入危機

中國汽車品牌近年在巴西市場快速崛起，憑藉電動化技術、價格優勢與新穎設計，已奪下近2成市占率。然而，專家警告，這股潮流正加劇巴西的去工業化問題，使當地汽車產業面臨嚴峻挑戰。

巴西新聞網站R7分析，這並非短期現象，而是延續數十年的結構性問題。自1980年代全球化浪潮將製造業轉移至亞洲以來，巴西工業逐步失去競爭力。1990年代的貿易自由化更暴露本地產業於國際競爭之下，隨著中國2001年加入世界貿易組織，廉價製造品大量湧入，巴西逐漸依賴出口大宗商品，製造業比重持續下滑。

近年來，隨著中國電商平台如AliExpress、Shein與Temu進一步擴張，巴西紡織、鞋業、玩具與電子產品等領域接連受挫。汽車產業如今也出現類似壓力。中國車廠雖在巴西設立組裝線，但核心研發與技術仍掌握在境外，令巴西難以累積本土技術能量。

報導指出，巴西汽車市場的情況正重演其他產業的命運：玩具業超過6成產品來自中國，本土品牌幾近消失；鞋業與紡織業大規模關廠；電子業者如Gradiente與CCE也難敵中國品牌。汽車業若無政策支持與創新投資，恐將步上相同軌跡。

分析人士提醒，雖然中國車款在品質與價格上具吸引力，對消費者而言是利多，但若缺乏長期產業策略，巴西可能失去更多製造能力，進一步依賴進口。如何在全球競爭中維持本地產業活力，已成巴西政府與業界亟需面對的課題。