快訊

日職巨人隊監督阿部慎之助涉推倒18歲愛女施暴 球團將檢討去留

熱到懷疑人生！高溫亮紅色警示 3縣市恐飆38度極端高溫

美軍開轟伊朗南部！中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊 目標曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中國汽車加速進攻 巴西產業陷入危機

中央社／ 聖保羅25日專電

中國汽車品牌近年在巴西市場快速崛起，憑藉電動化技術、價格優勢與新穎設計，已奪下近2成市占率。然而，專家警告，這股潮流正加劇巴西的去工業化問題，使當地汽車產業面臨嚴峻挑戰。

巴西新聞網站R7分析，這並非短期現象，而是延續數十年的結構性問題。自1980年代全球化浪潮將製造業轉移至亞洲以來，巴西工業逐步失去競爭力。1990年代的貿易自由化更暴露本地產業於國際競爭之下，隨著中國2001年加入世界貿易組織，廉價製造品大量湧入，巴西逐漸依賴出口大宗商品，製造業比重持續下滑。

近年來，隨著中國電商平台如AliExpress、Shein與Temu進一步擴張，巴西紡織、鞋業、玩具與電子產品等領域接連受挫。汽車產業如今也出現類似壓力。中國車廠雖在巴西設立組裝線，但核心研發與技術仍掌握在境外，令巴西難以累積本土技術能量。

報導指出，巴西汽車市場的情況正重演其他產業的命運：玩具業超過6成產品來自中國，本土品牌幾近消失；鞋業與紡織業大規模關廠；電子業者如Gradiente與CCE也難敵中國品牌。汽車業若無政策支持與創新投資，恐將步上相同軌跡。

分析人士提醒，雖然中國車款在品質與價格上具吸引力，對消費者而言是利多，但若缺乏長期產業策略，巴西可能失去更多製造能力，進一步依賴進口。如何在全球競爭中維持本地產業活力，已成巴西政府與業界亟需面對的課題。

電商 巴西

延伸閱讀

傳產消費股展望保守 法人首選這四檔

中國榴槤熱背後 大馬出口市場過度集中隱憂浮現

經濟日報社論／台灣別再沉默：晶片不是偷來的

世足賽／巴西世界盃陣容出爐 名將內馬爾重返國家隊

相關新聞

美原油期貨重挫6%快跌破90美元 傳伊朗願掃雷30天後開放荷莫茲

國際原油價格今天（25日）維持跌勢，西德州原油期貨面臨90美元保衛戰，因跡象顯示，美伊和平談判取得進展，外交人士透露，雙方一旦達成結束敵對行動的協議，荷莫茲海峽將在約30天後重新開放。

美以又襲伊朗船隻 布蘭特原油反彈 美期指仍漲 韓股Kospi衝破8千點

由於伊朗媒體報導，美軍與以色列戰機在荷莫茲海峽擊中數艘伊朗船隻，這讓美伊之間目標重新開放荷莫茲海峽的和平協議前景蒙上了陰影，布蘭特原油期貨開盤後上漲，不過美股期指與美債也走揚，日韓股漲跌互見，日股走跌但韓股勁揚。

美長債殖利率 居高不下 10年期商品利率上看5%

儘管國際油價大幅回檔，但多家金融機構警告，即便伊朗戰爭結束，荷莫茲海峽最終重開，但仍有其他因素使較長期的殖利率居高不下。

美伊和談有進展 油價滑落

儘管美伊雙方都放話不急於達成協議，但美國總統川普25日又發文表示，與伊朗的談判「進展順利」，外界持續期待美伊有望達成協議，國際油價跌約5%。川普也要求中東各國加入「亞伯拉罕協議」（與以色列關係正常化），似乎希望此舉可建立新的中東秩序。

星國鞏固全球財富中心地位 要求銀行加快開戶速度

新加坡金融監管機關要求私人銀行讓顧客設立帳戶更加便捷，以加強該國做為全球財富中心的地位，自從三年前爆發引人注目的洗錢案後，顧客開戶等待時間已被拉長。

ECB：6月調升通膨展望

歐洲央行總裁拉加德表示，決策官員下月開會時，預料會調升通膨展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。