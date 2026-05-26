快訊

日職巨人隊監督阿部慎之助涉推倒18歲愛女施暴 球團將檢討去留

熱到懷疑人生！高溫亮紅色警示 3縣市恐飆38度極端高溫

美軍開轟伊朗南部！中央司令部證實：採取新一輪防衛打擊 目標曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

美原油期貨重挫6%快跌破90美元 傳伊朗願掃雷30天後開放荷莫茲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
船舶停泊在荷莫茲海峽上。路透
船舶停泊在荷莫茲海峽上。路透

國際原油價格今天（25日）維持跌勢，西德州原油期貨面臨90美元保衛戰，因跡象顯示，美伊和平談判取得進展，外交人士透露，雙方一旦達成結束敵對行動的協議，荷莫茲海峽將在約30天後重新開放。

西德州中級原油（WTI）7月期貨報每桶90.54美元，較上周五挫跌6.27%，周一沒有結算價，原因是適逢美國國殤日假期。

布蘭特原油7月期貨周一收盤重挫7.40美元，跌幅7.15%，報每桶96.14美元。

美國總統川普周一發文表示，談判「進展順利」，但同時警告，若談判失敗，美方可能發動新一輪攻擊。做為主要斡旋方的巴基斯坦軍方領袖則向中國表示，協議已接近達成。

日經新聞周一引述一名中東外交消息人士報導，雙方一旦達成結束敵對行動的協議，荷莫茲海峽將在約30天後重新開放。根據該方案，在協議達成後的30天期間內，伊朗將開始清除海峽中的水雷。之後，各國船隻將能像封鎖前一樣，自由且安全地航行通過海峽，伊朗也不會收取通行費。

不過，敵對跡象依然存在。伊朗半官方的法斯通訊社報導，在靠近荷莫茲海峽的伊朗沿海城市西里克與賈斯克周邊，傳出巨大爆炸聲。官方媒體努爾新聞報導，美國與以色列戰機攻擊拉拉克島（Larak Island）南方數艘伊朗船隻。

這場已進入第三個月的危機持續推升油價。荷莫茲海峽是全球關鍵能源航道，和平時期全球約五分之一的石油與液化天然氣（LNG）運輸都需經過此地；目前該海峽實際上仍處於關閉狀態，受到美國與伊朗的雙重封鎖。

川普在另一篇貼文中表示，伊朗的濃縮鈾最好能直接在伊朗境內被摧毀。

伊朗 荷莫茲海峽 原油價格

延伸閱讀

美伊和談有進展 油價滑落

油價大跌5% 但美長債殖利率料維持高檔 美伊協議也難扭轉

美伊和平近了？荷莫茲拚30天內解封 船公司觀望

美伊協議更多細節曝光！伊朗擬分階段開放荷莫茲 30天內恢復至戰前水準

相關新聞

美原油期貨重挫6%快跌破90美元 傳伊朗願掃雷30天後開放荷莫茲

國際原油價格今天（25日）維持跌勢，西德州原油期貨面臨90美元保衛戰，因跡象顯示，美伊和平談判取得進展，外交人士透露，雙方一旦達成結束敵對行動的協議，荷莫茲海峽將在約30天後重新開放。

美以又襲伊朗船隻 布蘭特原油反彈 美期指仍漲 韓股Kospi衝破8千點

由於伊朗媒體報導，美軍與以色列戰機在荷莫茲海峽擊中數艘伊朗船隻，這讓美伊之間目標重新開放荷莫茲海峽的和平協議前景蒙上了陰影，布蘭特原油期貨開盤後上漲，不過美股期指與美債也走揚，日韓股漲跌互見，日股走跌但韓股勁揚。

美長債殖利率 居高不下 10年期商品利率上看5%

儘管國際油價大幅回檔，但多家金融機構警告，即便伊朗戰爭結束，荷莫茲海峽最終重開，但仍有其他因素使較長期的殖利率居高不下。

美伊和談有進展 油價滑落

儘管美伊雙方都放話不急於達成協議，但美國總統川普25日又發文表示，與伊朗的談判「進展順利」，外界持續期待美伊有望達成協議，國際油價跌約5%。川普也要求中東各國加入「亞伯拉罕協議」（與以色列關係正常化），似乎希望此舉可建立新的中東秩序。

星國鞏固全球財富中心地位 要求銀行加快開戶速度

新加坡金融監管機關要求私人銀行讓顧客設立帳戶更加便捷，以加強該國做為全球財富中心的地位，自從三年前爆發引人注目的洗錢案後，顧客開戶等待時間已被拉長。

ECB：6月調升通膨展望

歐洲央行總裁拉加德表示，決策官員下月開會時，預料會調升通膨展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。