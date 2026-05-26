美伊和談有進展 油價滑落

儘管美伊雙方都放話不急於達成協議，但美國總統川普25日又發文表示，與伊朗的談判「進展順利」，外界持續期待美伊有望達成協議，國際油價跌約5%。川普也要求中東各國加入「亞伯拉罕協議」（與以色列關係正常化），似乎希望此舉可建立新的中東秩序。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨25日盤中下挫4.9%，摜破100美元，跌到每桶98.41美元，西德州中級原油期貨跌5.1%，報每桶91.68美元。

另一方面，伊朗革命衛隊24日表示，過去24小時內，包括油輪與貨櫃輪在內的33艘商船在伊朗監督與保護下通過荷莫茲海峽，使得從上周三以來通過海峽船舶總數達150艘。

路透引述一名知情官員報導，伊朗首席談判代表卡利巴夫25日率團抵達卡達首都杜哈，討論與美國達成和平協議以及解凍伊朗資金事宜。

福斯新聞報導，消息人士指出，美伊雙方的框架協議已經接近定案，進度高達95%，目前正在就措辭進行磋商，他也否認美國很快與伊朗達成協議的可能性，「我們尚未達成協議，也不會在今天或明天簽署協議」，推測川普可能給美伊雙方談判代表五到七天時間來達成協議。

美國國務卿魯比歐稍早在新德里對記者表示，美國會給外交努力「一切成功的機會」，之後才會考慮是否以「其他方式」處理伊朗問題。魯比歐說，目前已有一項「相當具體的方案」，內容涉及伊朗開放海峽、讓荷莫茲海峽恢復通行，並展開一場真正重大且具時限性的核問題談判，「希望我們能成功達成」。

川普25日先是在社群平台發文表示，與伊朗的談判進展順利，協議將是「偉大且具有重大意義」，否則就「根本不會有任何協議」，後來又說，與伊朗的談判進展順利，並點名沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦應該加入亞伯拉罕協議，還提到阿聯與巴林已經簽署。