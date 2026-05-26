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日本便利商店之父 鈴木敏文辭世 享耆壽93歲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Seven & i控股公司前會長鈴木敏文。 （美聯社）
Seven & i控股公司前會長鈴木敏文。 （美聯社）

日本Seven & i控股公司25日公告，被譽為「日本便利商店產業之父」的該公司前會長鈴木敏文已於5月18日逝世，享耆壽93歲。他在1973年創立7-Eleven日本公司，並推動加盟連鎖模式的擴張，進而改造了日本的零售業。

7-Eleven起源可追溯至1927年在德州達拉斯起家的南方製冰公司（Southland ICE），1946年店名改為7-Eleven，象徵營業時間早上7點到晚上11點、全年無休。鈴木敏文是把7-Eleven引進日本、在1974年5月於東京開設首間門市的重要推手。他徹底改變日本人當時以傳統雜貨店主導的零售購物方式。

1973年，伊藤洋華堂與南方製冰公司敲定經營授權，前者可以獨立子公司的形式營運便利商店。後來發展出人意料，南方製冰在1990年因槓桿收購導致龐大債務、聲請破產，結果身為子公司的日本7-Eleven以驚人財力，反手收購美國母公司70%股權。

鈴木敏文是在1963年進入百貨公司伊藤洋華堂任職，後來擔任董事，赴美國與連鎖家庭餐廳Denny's談合作期間，初次見到了7-Eleven這種便利店的運作模式，小型店面兼賣食品及雜貨，卻在全美有4,000家分店。他向伊藤洋華堂提案要引進7-Eleven，一度遭拒絕，理由是認定小型零售市場會被大型零售業者擠壓。

鈴木力排眾議，歷經一番波折、勇敢吃下美方開出八年內展店1,200間店、收取銷售額0.6%的品牌授權費用的強硬條件，最終促成日本首家7-Eleven在1974年5月15日於東京開幕。如今，7-Eleven在日本分店超過2.1萬家，除了證明鈴木敏文當年的眼光，也得歸功於他對便利商店包括物流、選址等諸多改革。

日本 7-Eleven 東京

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