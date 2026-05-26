日相釋疑 緩解財政擴張疑慮 強調不會透過額外發債支應

日本首相高市早苗表示，日本政府將編列3兆多日圓的追加預算（189億美元），但會遵照年度的發債計畫，不會額外發債來支應追加預算，試圖緩解外界對財政擴張的擔憂。

彭博資訊報導，高市25日說，追加預算總額為3兆多日圓，與財務大臣片山皋月22日所披露的水準相當。高市說，追加預算案最快下周送交國會。

高市指出，可能取消根據去年度預算所制定的一些發債計畫，因稅收高於預期，也有一些編列的支出尚未動用，使政府得以將年度債券發售規模維持不變。她說：「因此，我們可以在不影響日本公債市場的情況下，推行追加預算。」

這番言論正值外界擔憂日本政府的財政擴張。在伊朗戰爭引爆的通膨壓力下，全球債券殖利率上升，日債也遭拋售。截至25日下午，日本10年期債券殖利率報2.69%，較近期高峰稍微回落，反映伊朗戰火降溫的預期。

高市先前曾一再堅稱不必推行追加預算，但在上周改變立場，這暗示高市當局正在擴張財政，距離國會通過年度預算，才不過短短一個月。不過，這樣的「髮夾彎」，日本民眾似乎很埋單。根據每日新聞上周末的民調，63%的受訪者認同推行追加預算，僅18%持反對意見。

日本政府表示，追加預算目的在於緩衝伊朗戰爭的衝擊，而非刺激經濟，其中能源補貼將是核心措施。高市已要求政府編列預算，確保夏季期間的水、電價格低於去年水準。

與此同時，日本政府決定動用1兆日圓緊急準備金的一半，用於資助抑制水、電價格的補貼，這使得補充準備金變得有其必要性。

另一方面，日本讀賣新聞24日引述多名日本政府相關人士消息報導，中國大陸國家主席習近平在本月稍早與美國總統川普的雙邊會談中，點名批評日本首相高市早苗，指正在破壞地區和平，並要求川普停止支持。然而，川普不僅未予附和，未站在中方立場，而是明確表示高市並非「應被批評的領導人」。