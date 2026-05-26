快訊

連夜搶修…台灣高鐵宣布今天正常營運 各車次依時刻表發車

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊協議曙光…油價回落 供應回穩「仍需2個月」

聯合報／ 編譯葉亭均盧思綸／綜合報導

路透報導，美國伊朗逐步接近達成協議，國際油價跌至兩周低點。不過，即使荷莫茲海峽很快重開，航運恢復速度仍取決於和平協議是否穩定、航運業者對安全的信心，以及掃雷進度等變數。白宮經濟顧問哈塞特廿四日預估，全球煉油廠約一至二個月內可恢復原油供應；但國際能源總署認為，穩定出口至少仍需二至三個月。

全球油價基準的布倫特原油廿五日一度跌到每桶九十八點一二美元，較前一交易日下跌百分之五點二，是五月七日以來最低點。

澳洲MST Marquee金融服務公司分析師卡沃尼克表示，和平協議與荷莫茲海峽局勢仍存在諸多變數與風險，「但現在隧道盡頭出現一些曙光，有望緩解短期油價壓力」。

白宮經濟顧問哈塞特廿四日對ＣＢＳ表示，一旦海峽開放，油輪恢復通行，鄰近海峽的印度、巴基斯坦可望很快取得原油並投入煉製；新加坡等地供應也會迅速改善。距離較遠的紐西蘭則需更長時間，但白宮預期，全球煉油廠約一至二個月內可取得所需原油。

紐約時報報導，目前約一千五百至二千艘船因衝突受困波斯灣，業者是否願意啟航，取決於和平協議能否維持、油輪通行是否安全。

另一個變數是水雷。國際能源總署（ＩＥＡ）五月一份報告指出，美國等海軍強國調動掃雷艦與設備就需數周；爆炸物清除前，船隻恐須護航，導致延誤與成本增加。ＩＥＡ估計，穩定出口至少需二至三個月。

伊朗革命衛隊廿四日發表聲明中表示：「過去廿四小時內，包括油輪、貨櫃船以及其他商業船舶，共卅三艘船取得授權後，在革命衛隊海軍協調與保護下通過荷莫茲海峽。」

過去五天內已有總計一百五十艘船舶在伊朗授權下，成功穿越荷莫茲海峽，但仍遠低於戰前單日約一百四十艘的水準。自美國與以色列二月廿八日對伊朗發動戰爭以來，伊朗持續封鎖該海峽，美方則從四月中旬起對伊朗港口與船隻實施海上封鎖。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

荷莫茲海峽開了？伊朗放行33艘商船通過 但川普說會持續封鎖伊朗船

美伊和平近了？荷莫茲拚30天內解封 船公司觀望

全球原油將跌破100天用量 54國家地區急推節能措施

5月25日 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

相關新聞

美伊協議曙光…油價回落 供應回穩「仍需2個月」

路透報導，美國與伊朗逐步接近達成協議，國際油價跌至兩周低點。不過，即使荷莫茲海峽很快重開，航運恢復速度仍取決於和平協議是否穩定、航運業者對安全的信心，以及掃雷進度等變數。白宮經濟顧問哈塞特廿四日預估，全球煉油廠約一至二個月內可恢復原油供應；但國際能源總署認為，穩定出口至少仍需二至三個月。

發行龍頭Tether稱獲喬治亞政府支持 將推官方穩定幣

全球最大穩定幣發行商泰達（Tether）今天表示，在喬治亞政府支持下，計劃發行代表喬治亞貨幣的穩定幣，成為首批將國家貨幣...

AI顛覆就業市場卻捧紅「這人才」 獵頭公司：職缺多到必須婉拒客戶委託

紐約時報指出，在人工智慧（AI）顛覆就業市場之際，與AI相關的風險與隱憂，也帶動新一波的資安專家招聘潮。

歐盟5國籲強化貿易工具 被視為劍指大陸產能過剩

據觀察者網引述《金融時報》與《南華早報》報導，歐盟四大經濟體西班牙、法國、義大利、荷蘭，與立陶宛共同制定一份聯合文件，敦促歐盟採取更嚴格的貿易措施，以保護歐洲工業免受「不公平貿易行為抬頭」影響。報導稱，雖然文件未直接點名中國大陸，但內容被視為要求歐盟對大陸產品採取更強硬貿易措施。

三星薪資協議投票率近9成 低獎金部門怨不公將提告

南韓朝鮮日報報導，三星電子工會針對今年薪資談判臨時協議進行投票，投票率已超過87%。然而，各部門因績效獎金差距引發的內部衝突仍持續，這使該協議最終能否通過備受關注。

中國榴槤熱背後 大馬出口市場過度集中隱憂浮現

天色未亮，檳城浮羅山背榴槤園已傳出陣陣吆喝聲，移工忙著採收黑刺榴槤，濃郁果香瀰漫山頭。中國榴槤外交帶動馬來西亞榴槤熱潮，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。