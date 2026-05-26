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美伊協議曙光…油價回落 供應回穩「仍需2個月」
路透報導，美國與伊朗逐步接近達成協議，國際油價跌至兩周低點。不過，即使荷莫茲海峽很快重開，航運恢復速度仍取決於和平協議是否穩定、航運業者對安全的信心，以及掃雷進度等變數。白宮經濟顧問哈塞特廿四日預估，全球煉油廠約一至二個月內可恢復原油供應；但國際能源總署認為，穩定出口至少仍需二至三個月。
全球油價基準的布倫特原油廿五日一度跌到每桶九十八點一二美元，較前一交易日下跌百分之五點二，是五月七日以來最低點。
澳洲MST Marquee金融服務公司分析師卡沃尼克表示，和平協議與荷莫茲海峽局勢仍存在諸多變數與風險，「但現在隧道盡頭出現一些曙光，有望緩解短期油價壓力」。
白宮經濟顧問哈塞特廿四日對ＣＢＳ表示，一旦海峽開放，油輪恢復通行，鄰近海峽的印度、巴基斯坦可望很快取得原油並投入煉製；新加坡等地供應也會迅速改善。距離較遠的紐西蘭則需更長時間，但白宮預期，全球煉油廠約一至二個月內可取得所需原油。
紐約時報報導，目前約一千五百至二千艘船因衝突受困波斯灣，業者是否願意啟航，取決於和平協議能否維持、油輪通行是否安全。
另一個變數是水雷。國際能源總署（ＩＥＡ）五月一份報告指出，美國等海軍強國調動掃雷艦與設備就需數周；爆炸物清除前，船隻恐須護航，導致延誤與成本增加。ＩＥＡ估計，穩定出口至少需二至三個月。
伊朗革命衛隊廿四日發表聲明中表示：「過去廿四小時內，包括油輪、貨櫃船以及其他商業船舶，共卅三艘船取得授權後，在革命衛隊海軍協調與保護下通過荷莫茲海峽。」
過去五天內已有總計一百五十艘船舶在伊朗授權下，成功穿越荷莫茲海峽，但仍遠低於戰前單日約一百四十艘的水準。自美國與以色列二月廿八日對伊朗發動戰爭以來，伊朗持續封鎖該海峽，美方則從四月中旬起對伊朗港口與船隻實施海上封鎖。
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