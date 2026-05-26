快訊

黃仁勳喊台灣需要更多電力 蔣萬安：能源政策正確才能大力發展AI

陽光行動／高齡歧視多、住宅欠規畫…人老屋老 都市囚居難解

今酷熱飆40度高溫恐再刷新紀錄 颱風將生成…最新預測更接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

美長債殖利率 居高不下 10年期商品利率上看5%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
儘管國際油價大幅回檔，但多家金融機構警告，即便伊朗戰爭結束，荷莫茲海峽最終重開，但仍有其他因素使較長期的殖利率居高不下。路透
儘管國際油價大幅回檔，但多家金融機構警告，即便伊朗戰爭結束，荷莫茲海峽最終重開，但仍有其他因素使較長期的殖利率居高不下。路透

儘管國際油價大幅回檔，但多家金融機構警告，即便伊朗戰爭結束，荷莫茲海峽最終重開，但仍有其他因素使較長期的殖利率居高不下。

公債投資人不僅擔心伊朗戰爭引發的通膨壓力，其他元兇還包括政府負債將進一步加重，人工智慧（AI）投資榮景的影響，以及美國聯準會（Fed）等央行升息的機率將超過降息。

彭博經濟團隊及ING、高盛與巴克萊等機構強調，最近長期殖利率躍升的勢頭，將不會因為油價回跌而完全反轉，這將對各國政府與經濟造成壓力。

巴克萊集團美國通膨策略主管希爾表示，全球公債市場賣壓，反映多項中、長期的風險，包括負債增加，中性利率可能上升，及AI可能推升實質利率。希爾表示，中性利率可能已上升，故10年期殖利率有理由升到5%。

ING集團美國研究主管加菲表示，就算荷莫茲海峽最終重新開放，長期利率仍可能居於高位。他認為10年期美債殖利率升破4.5%，是由於實質殖利率上升。19日殖利率一度接近4.7%，到22日回降到4.56%。他指出，「海峽重開將抑制通膨預期，但實質殖利率仍然居高，因此美債殖利率將不會如許多人所預料般崩落」。

希伯特證券公司的報告指出，「公債市場並非只對單一消息做出反應，而是反映消息面所不能解決的結構性問題」。觀察家指出，預料美國殖利率仍將居高的原因包括川普政府減稅，使政府龐大的負債進一步增加，因而必須多發公債，以及貿易戰窒息供應鏈。

高盛集團主管表示，財政赤字持續增加，政府發債增加，及投資人擔心財政將難以為繼，故投資人對持有長期負債要求更高的補償。

殖利率 高盛 美國聯準會

延伸閱讀

油價大跌5% 但美長債殖利率料維持高檔 美伊協議也難扭轉

30年美債殖利率突破5.15%！準Fed主席曾反買債…市場驚恐：18年美債安全網要消失了

荷莫茲封閉到8月底會如何？專家：重演2008金融列車連環撞災難

聯準會降息機率仍低？玉山投信：債券投資應從賺價差轉向「顧票息」…00988B受關注

相關新聞

美伊和談有進展 油價滑落

儘管美伊雙方都放話不急於達成協議，但美國總統川普25日又發文表示，與伊朗的談判「進展順利」，外界持續期待美伊有望達成協議，國際油價跌約5%。川普也要求中東各國加入「亞伯拉罕協議」（與以色列關係正常化），似乎希望此舉可建立新的中東秩序。

美伊可望達成協議、渡邊太太重返市場 日股創高…衝上65,000點

日股大盤日經225指數25日收盤大漲2.8%至65,158.19點，不僅再創新天價，也首度突破65,000點大關，因美國和伊朗可望達成和平協議，帶動風險性資產需求走強。

美長債殖利率 居高不下 10年期商品利率上看5%

儘管國際油價大幅回檔，但多家金融機構警告，即便伊朗戰爭結束，荷莫茲海峽最終重開，但仍有其他因素使較長期的殖利率居高不下。

星國鞏固全球財富中心地位 要求銀行加快開戶速度

新加坡金融監管機關要求私人銀行讓顧客設立帳戶更加便捷，以加強該國做為全球財富中心的地位，自從三年前爆發引人注目的洗錢案後，顧客開戶等待時間已被拉長。

ECB：6月調升通膨展望

歐洲央行總裁拉加德表示，決策官員下月開會時，預料會調升通膨展望。

能源風險 新加坡官方備戰

新加坡受惠於AI熱潮，今年首季經濟成長強勁，但官方警告總體經濟風險正升高，表示今年經濟展望已經轉弱，因為中東衝突引發的能源危機正拖累全球成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。