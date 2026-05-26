美長債殖利率 居高不下 10年期商品利率上看5%

儘管國際油價大幅回檔，但多家金融機構警告，即便伊朗戰爭結束，荷莫茲海峽最終重開，但仍有其他因素使較長期的殖利率居高不下。

公債投資人不僅擔心伊朗戰爭引發的通膨壓力，其他元兇還包括政府負債將進一步加重，人工智慧（AI）投資榮景的影響，以及美國聯準會（Fed）等央行升息的機率將超過降息。

彭博經濟團隊及ING、高盛與巴克萊等機構強調，最近長期殖利率躍升的勢頭，將不會因為油價回跌而完全反轉，這將對各國政府與經濟造成壓力。

巴克萊集團美國通膨策略主管希爾表示，全球公債市場賣壓，反映多項中、長期的風險，包括負債增加，中性利率可能上升，及AI可能推升實質利率。希爾表示，中性利率可能已上升，故10年期殖利率有理由升到5%。

ING集團美國研究主管加菲表示，就算荷莫茲海峽最終重新開放，長期利率仍可能居於高位。他認為10年期美債殖利率升破4.5%，是由於實質殖利率上升。19日殖利率一度接近4.7%，到22日回降到4.56%。他指出，「海峽重開將抑制通膨預期，但實質殖利率仍然居高，因此美債殖利率將不會如許多人所預料般崩落」。

希伯特證券公司的報告指出，「公債市場並非只對單一消息做出反應，而是反映消息面所不能解決的結構性問題」。觀察家指出，預料美國殖利率仍將居高的原因包括川普政府減稅，使政府龐大的負債進一步增加，因而必須多發公債，以及貿易戰窒息供應鏈。

高盛集團主管表示，財政赤字持續增加，政府發債增加，及投資人擔心財政將難以為繼，故投資人對持有長期負債要求更高的補償。