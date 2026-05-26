星國鞏固全球財富中心地位 要求銀行加快開戶速度

新加坡金融監管機關要求私人銀行讓顧客設立帳戶更加便捷，以加強該國做為全球財富中心的地位，自從三年前爆發引人注目的洗錢案後，顧客開戶等待時間已被拉長。

新加坡金融管理局（MAS）25日要求銀行加快開戶速度，透過改善查核財富來源效率，今年底前把開戶所需時間從目前的平均六周，縮短至一個月內。MAS局長謝啇真25日在一場活動上表示：「更有效率的開戶將改善財富管理業的競爭力，同時維持高標準。」

三年前的30億星元（20億美元）洗錢案，震撼了新加坡金融業，該案的十多名涉案人士與中國大陸華南地區的犯罪集團有關。去年，星國警方也扣押了涉嫌與柬埔寨詐騙集團有關的資產。

為因應這起洗錢案，MAS對多家銀行和財富管理公司處以罰款，因為其在接受新顧客時的控管「執行不當與不一致」。銀行也因此加強了對顧客財富來源的審查，導致開戶時間大幅拖長，家族辦公室待核案件已累積高達18個月。

這樣的額外審查已導致新加坡在吸引海外財富上喪失優勢，輸給香港、杜拜和阿布達比等對手。星國監管機關一直設法要在歡迎富有人士儲存財富和避免醜聞之間重新找回平衡，並消除與金融體系間的摩擦。

在25日致函給金融機構執行長的信函中，MAS向私人銀行業者特別強調，可透過哪些方式精簡顧客開戶流程，包括專注查核顧客高風險領域的財富，而不是全部資產，也建議銀行只對最具風險的顧客做好盡職調查，以避免不必要的索資。

銀行業主管樂見這項措施。花旗集團新加坡負責人李龍年表示：「更快速和更無縫的客戶引導，是私人銀行業共同的重要目標，但在做到這一點的同時，不能對風險管理和符合監管規定有所妥協。」