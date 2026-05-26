ECB：6月調升通膨展望

歐洲央行總裁拉加德表示，決策官員下月開會時，預料會調升通膨展望。

拉加德24日接受義大利談話節目訪問時指出，今年3月預測今年物價漲幅為2.6%，這個數字「可能會調整」，她說，3月以來的情勢已有變化。

她的談話也印證歐洲央行執委會委員德馬科（Alexander Demarco）在內等官員近日的說法。德馬科接受彭博專訪時表示，這預測是在伊朗戰爭爆發後不久發布的，可能過於樂觀。

上修通膨展望是否會促使歐洲央行在6月11日升息，拉加德不願多做說明。

她說：「目前情勢極不確定，我們必須審視所有可用數據，評估未來幾季經濟走向，判斷是否得所作為，並評估對中期的影響。我們的目標是中期通膨率維持在2%。」

經濟學家和投資人已預測歐洲央行將升息1碼，且拉加德多位同僚均暗示，若美伊之間無法達成持久的和平協議，升息恐怕在所難免。