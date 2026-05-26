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能源風險 新加坡官方備戰

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

新加坡受惠於AI熱潮，今年首季經濟成長強勁，但官方警告總體經濟風險正升高，表示今年經濟展望已經轉弱，因為中東衝突引發的能源危機正拖累全球成長。

新加坡首季國內生產毛額（GDP）經季節調整後，較前一季成長1%，遠高於彭博調查分析師的預估中值0.2%，年比成長6%，也優於彭博調查預期的5.2%。

然而，新加坡政府警告，美國與以色列對伊朗的衝突將拖累全球經濟活動與消費。貿工部25日在聲明中表示，「新加坡經濟前景的下行風險已大幅上升」，威脅因素包括全球能源供應持續受干擾、美國重新升高關稅，以及全球與AI相關的資本支出有可能突然下滑。

儘管如此，貿工部仍維持2026年國內生產毛額（GDP）成長率預估值在2%至4%不變，與今年2月上調後的展望一致。新加坡去年經濟成長率為5%。新加坡透過電子產品出口參與AI供應鏈，這幫助該國經濟抵禦美國去年升高關稅，今年則是協助緩衝中東衝突帶來的能源危機。

新加坡 中東 伊朗

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