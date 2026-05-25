發行龍頭Tether稱獲喬治亞政府支持 將推官方穩定幣

全球最大穩定幣發行商泰達（Tether）今天表示，在喬治亞政府支持下，計劃發行代表喬治亞貨幣的穩定幣，成為首批將國家貨幣導入數位資產平台的合作案例之一。

路透社報導，Tether的新穩定幣計畫特殊，因為是由私人公司與政府合作推出。Tether並未說明這項合作的性質，以及其所謂的「官方」穩定幣是否等於央行的數位貨幣。

Tether表示，這款穩定幣名為GELT，將是「喬治亞貨幣拉里（Lari）的數位化呈現」，至於其架構、推出和實施等相關細節將於日後公布。

Tether指出，穩定幣計畫是為了支持跨境貿易、金融科技的發展以及數位支付。

穩定幣是一種與法定貨幣掛鉤的加密貨幣。它們大多用於加密貨幣交易，尚未被廣泛接受作為支付工具。

國際清算銀行（Bank for International Settlements，BIS）曾示警，民間發行的穩定幣會對金融穩定和貨幣主權構成威脅。