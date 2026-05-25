聽新聞
0:00 / 0:00
發行龍頭Tether稱獲喬治亞政府支持 將推官方穩定幣
全球最大穩定幣發行商泰達（Tether）今天表示，在喬治亞政府支持下，計劃發行代表喬治亞貨幣的穩定幣，成為首批將國家貨幣導入數位資產平台的合作案例之一。
路透社報導，Tether的新穩定幣計畫特殊，因為是由私人公司與政府合作推出。Tether並未說明這項合作的性質，以及其所謂的「官方」穩定幣是否等於央行的數位貨幣。
Tether表示，這款穩定幣名為GELT，將是「喬治亞貨幣拉里（Lari）的數位化呈現」，至於其架構、推出和實施等相關細節將於日後公布。
Tether指出，穩定幣計畫是為了支持跨境貿易、金融科技的發展以及數位支付。
穩定幣是一種與法定貨幣掛鉤的加密貨幣。它們大多用於加密貨幣交易，尚未被廣泛接受作為支付工具。
國際清算銀行（Bank for International Settlements，BIS）曾示警，民間發行的穩定幣會對金融穩定和貨幣主權構成威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。